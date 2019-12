2019 a fost cel mai bun an al Adelinei Pestrițu: „Nici nu mai îndrăznesc să visez la ceva”

De Andreea Romaniuc Archip,

Adelina este recunoscătoare pentru toate realizările pe care le-a avut în acest an. Bruneta nu se aștepta să îi meargă prea bine, având în vedere că anul a început cu probleme de sănătate pentru Zeny, fiica ei și a lui Virgil Șteblea.

„Eram internată cu cea mică fix de Revelion și când ciocneam un pahar de șampanie cu soțul meu în spital, chiar mă gândeam că o să fie un an foarte prost având în vedere cum l-am început. Și a fost cel mai bun an al meu. M-am căsătorit, copilul este sănătos, se dezvoltă frumos, am reușite profesionale, îmi merge bine pe toate planurile. Deși îmi este cam frică să spun această frază, pentru că de câte ori am spus-o s-a întâmplat ceva. Dar cu credință în Dumnezeu cu siguranță va fi totul bine. Sunt convinsă că 2020 va fi un an la fel de bun”, a declarat, pentru Libertatea, Adelina Pestrițu.

Vedeta este optimistă că și în noul an va munci și va avea rezultate pe măsură. Spune că nu își dorește ceva special, întrucât tot ce a primit îi este mai mult decât suficient. „Nici nu mai îndrăznesc să visez la ceva, pentru că mi se întâmplă lucruri atât de mari și remarcabile, de notat în oracol, cum îmi place mie să spun, astfel încât să mai cer ceva de la Dumnezeu, aș fi obraznică de-a dreptul”, a precizat bruneta.

Video: Robert Hanciarec