Elizabeth Olsen joacă o femeie pusă în fața unei alegeri imposibile în comedia romantică „Eternitate”. Joan trebuie să decidă dacă va petrece eternitatea alături de primul soț, care a așteptat-o 67 de ani în viața de apoi, sau alături de al doilea soț, bărbatul cu care a fost căsătorită jumătate de secol. Cum vor încerca cei doi bărbați să o convingă pe Joan să-i aleagă pe ei, dar și ce decizie va lua protagonista în cele din urmă, veți afla în cinematografe, în această toamnă. 

John Krasinski a anunțat că filmul „A Quiet Place Partea III” va apărea în cinematografe în iulie 2027. Actorul din „The Office” va scrie, regiza și produce continuarea francizei „A Quiet Place”, care a încasat peste 900 de milioane de dolari la nivel mondial până acum. Franciza include trei filme, lungmetrajele „A Quiet Place” și „A Quiet Place Partea II”, regizate de Krasinski, și spinoff-ul „A Quiet Place: Day One”, regizat de Michael Sarnoski. Pentru moment, despre noul film nu se cunosc alte detalii privind distribuția sau povestea. 

Actrițele Jamie Lee Curtis și Lindsay Lohan s-au reunit după 22 de ani pentru a le juca din nou pe Tess și Anna Coleman în filmul „Vinerea și mai trăsnită”. Lungmetrajul este continuarea comediei Disney „Vinerea trăsnită”, din anul 2003, în care Tess și Anna, mamă și fiică, fac schimb de corpuri pentru o zi. Și în noul film au loc schimbări de corpuri, de această dată la dublu, cu alte două personaje introduse în ecuație, fiica biologică și fiica vitregă a Annei.

Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Recomandări
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Julia Roberts și Andrew Garfield sunt profesori universitari prinși în mijlocul unui scandal tensionat în trailerul filmului „After the Hunt”. Roberts o joacă pe Alma, o femeie care are de ales între a acționa cu integritate sau a mușamaliza faptul că una dintre studentele sale îl acuză pe prietenul ei, Hank, jucat de Garfield, că a întrecut limita cu ea. Intriga se intensifică pe măsură ce un secret întunecat din trecutul Almei amenință să iasă la suprafață. Drama este programată să apară în cinematografe pe 10 octombrie.

Comedia „The Naked Gun” a debutat cu încasări de 28,5 milioane de dolari la nivel global în prima săptămână de la lansare, un început promițător, având în vedere raritatea comediilor din cinematografe. Adevărata realizare pentru protagoniștii Liam Neeson și Pamela Anderson nu sunt încasările, însă, ci povestea de dragoste care s-a înfiripat între ei. Actorul de 73 de ani și actrița de 58 de ani nu și-au putut lua ochii unul de la celălalt în timpul turneului de promovare a filmului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin în următoarele zile, a anunțat Kremlinul
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Detalii de ultim moment! Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Detalii de ultim moment! Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Unica.ro
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul din Cupa României
GSP.RO
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul din Cupa României
Parteneri
Mihaela Rădulescu, în doliu, apariție tulburătoare după înmormântarea lui Felix. Ce a anunțat. Citești și plângi. A luat o decizie cu sufletul: “I-am oferit acestui bărbat cea mai fericită perioadă din viața lui"
Libertateapentrufemei.ro
Mihaela Rădulescu, în doliu, apariție tulburătoare după înmormântarea lui Felix. Ce a anunțat. Citești și plângi. A luat o decizie cu sufletul: “I-am oferit acestui bărbat cea mai fericită perioadă din viața lui"
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Avantaje.ro
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
„Voi lupta pentru tine, iubirea mea” – Clipul sfâșietor postat azi de Mihaela Rădulescu a rupt inimile fanilor. Cum l-a surprins pe Felix Baumgartner
Tvmania.ro
„Voi lupta pentru tine, iubirea mea” – Clipul sfâșietor postat azi de Mihaela Rădulescu a rupt inimile fanilor. Cum l-a surprins pe Felix Baumgartner

Alte știri

Cod roșu de ploi torențiale și descărcări electrice. Lista localităților vizate de fenomene meteo extreme
Știri România 16:51
Cod roșu de ploi torențiale și descărcări electrice. Lista localităților vizate de fenomene meteo extreme
TVR, o nouă gafă: „Reprezentanții Spitalului Grigore Antipa au precizat că starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a deteriorat”
Știri România 14:02
TVR, o nouă gafă: „Reprezentanții Spitalului Grigore Antipa au precizat că starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a deteriorat”
Parteneri
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă nimic
Adevarul.ro
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă nimic
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu omul Rusiei?
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu omul Rusiei?
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Cine sunt, de fapt, „Castravete, Roșie și Ardei” de la „Insula Iubirii” 2025. Maria Avram a spus adevărul pe TikTok
Stiri Mondene 16:28
Cine sunt, de fapt, „Castravete, Roșie și Ardei” de la „Insula Iubirii” 2025. Maria Avram a spus adevărul pe TikTok
Ce se întâmplă în viața lui Tily Niculae după 14 ani de căsnicie. „S-au schimbat niște lucruri, pe care le voi anunța”
Stiri Mondene 16:19
Ce se întâmplă în viața lui Tily Niculae după 14 ani de căsnicie. „S-au schimbat niște lucruri, pe care le voi anunța”
Parteneri
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Elle.ro
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Mihaela Rădulescu spus totul, după moartea lui Felix Baumgartner: „Voi face asta...”. Cu inima distrusă de durere a mărturisit ce planuri are în amintirea lui: „Va urma...”
Viva.ro
Mihaela Rădulescu spus totul, după moartea lui Felix Baumgartner: „Voi face asta...”. Cu inima distrusă de durere a mărturisit ce planuri are în amintirea lui: „Va urma...”
Parteneri
Asia Express 2025 începe mai repede decât credeai! S-a aflat ce surprize pregătește Irina Fodor
TVMania.ro
Asia Express 2025 începe mai repede decât credeai! S-a aflat ce surprize pregătește Irina Fodor
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
ObservatorNews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
Mihaela Rădulescu, în doliu, apariție tulburătoare după înmormântarea lui Felix. Ce a anunțat. Citești și plângi. A luat o decizie cu sufletul: “I-am oferit acestui bărbat cea mai fericită perioadă din viața lui"
Libertateapentrufemei.ro
Mihaela Rădulescu, în doliu, apariție tulburătoare după înmormântarea lui Felix. Ce a anunțat. Citești și plângi. A luat o decizie cu sufletul: “I-am oferit acestui bărbat cea mai fericită perioadă din viața lui"
Parteneri
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
GSP.ro
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
O turistă de 50 de ani a dispărut pe o plajă din Grecia! Femeia ar fi intrat în apă și nu a mai ieșit
KanalD.ro
O turistă de 50 de ani a dispărut pe o plajă din Grecia! Femeia ar fi intrat în apă și nu a mai ieșit
Trump vrea să se întâlnească cu Putin și Zelenski săptămâna viitoare. Anunțul de la Kremlin
StirileKanalD.ro
Trump vrea să se întâlnească cu Putin și Zelenski săptămâna viitoare. Anunțul de la Kremlin
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Wowbiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Wowbiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
StirileKanalD.ro
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
Care a fost ultima dorință a lui Ion Iliescu! Ce se va întâmpla cu trupul neînsuflețit al fostului președinte
KanalD.ro
Care a fost ultima dorință a lui Ion Iliescu! Ce se va întâmpla cu trupul neînsuflețit al fostului președinte

Politic

Adrian Năstase, declarații după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Face parte din istoria noastră”. Ce spune despre marii absenți 
Politică 14:48
Adrian Năstase, declarații după înmormântarea lui Ion Iliescu: „Face parte din istoria noastră”. Ce spune despre marii absenți 
Cât costă mașina mortuară care a cărat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu. Înmormântarea a fost plătită de statul român
Politică 12:53
Cât costă mașina mortuară care a cărat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu. Înmormântarea a fost plătită de statul român
Parteneri
Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei
Spotmedia.ro
Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă
Spotmedia.ro
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă