Elizabeth Olsen joacă o femeie pusă în fața unei alegeri imposibile în comedia romantică „Eternitate”. Joan trebuie să decidă dacă va petrece eternitatea alături de primul soț, care a așteptat-o 67 de ani în viața de apoi, sau alături de al doilea soț, bărbatul cu care a fost căsătorită jumătate de secol. Cum vor încerca cei doi bărbați să o convingă pe Joan să-i aleagă pe ei, dar și ce decizie va lua protagonista în cele din urmă, veți afla în cinematografe, în această toamnă.

John Krasinski a anunțat că filmul „A Quiet Place Partea III” va apărea în cinematografe în iulie 2027. Actorul din „The Office” va scrie, regiza și produce continuarea francizei „A Quiet Place”, care a încasat peste 900 de milioane de dolari la nivel mondial până acum. Franciza include trei filme, lungmetrajele „A Quiet Place” și „A Quiet Place Partea II”, regizate de Krasinski, și spinoff-ul „A Quiet Place: Day One”, regizat de Michael Sarnoski. Pentru moment, despre noul film nu se cunosc alte detalii privind distribuția sau povestea.

Actrițele Jamie Lee Curtis și Lindsay Lohan s-au reunit după 22 de ani pentru a le juca din nou pe Tess și Anna Coleman în filmul „Vinerea și mai trăsnită”. Lungmetrajul este continuarea comediei Disney „Vinerea trăsnită”, din anul 2003, în care Tess și Anna, mamă și fiică, fac schimb de corpuri pentru o zi. Și în noul film au loc schimbări de corpuri, de această dată la dublu, cu alte două personaje introduse în ecuație, fiica biologică și fiica vitregă a Annei.

Recomandări Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Julia Roberts și Andrew Garfield sunt profesori universitari prinși în mijlocul unui scandal tensionat în trailerul filmului „After the Hunt”. Roberts o joacă pe Alma, o femeie care are de ales între a acționa cu integritate sau a mușamaliza faptul că una dintre studentele sale îl acuză pe prietenul ei, Hank, jucat de Garfield, că a întrecut limita cu ea. Intriga se intensifică pe măsură ce un secret întunecat din trecutul Almei amenință să iasă la suprafață. Drama este programată să apară în cinematografe pe 10 octombrie.

Comedia „The Naked Gun” a debutat cu încasări de 28,5 milioane de dolari la nivel global în prima săptămână de la lansare, un început promițător, având în vedere raritatea comediilor din cinematografe. Adevărata realizare pentru protagoniștii Liam Neeson și Pamela Anderson nu sunt încasările, însă, ci povestea de dragoste care s-a înfiripat între ei. Actorul de 73 de ani și actrița de 58 de ani nu și-au putut lua ochii unul de la celălalt în timpul turneului de promovare a filmului.

