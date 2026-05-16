Potrivit Monitorul de Galaţi, bărbatul, care lucra la Biroul Supravegheri Judiciare, s-a împușcat cu arma din dotare, pe care o luase cu o seară înainte, invocând o verificare la domiciliul unui arestat.

Angajat în poliție de aproape 20 de ani

Descoperirea a fost făcută după ce colegii săi au dat alarma în dimineața zilei de 16 mai 2026, când acesta nu s-a prezentat la serviciu pentru a participa la probele sportive programate. Mașina de serviciu a fost localizată în pădure, iar polițistul a fost găsit fără viață.

Zona a fost imediat izolată de poliție, iar o ambulanță a sosit la fața locului, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Valentin era angajat al structurilor de ordine publică din 2008, a fost testat psihologic în urmă cu doi ani, iar o nouă testare era programată pentru 2026. Bărbatul ar fi traversat o perioadă dificilă din cauza unor neînțelegeri personale cu mama celor doi copii ai săi, un băiețel și o fetiță, cea din urmă având doar câteva luni. Surse apropiate susțin că polițistul ar fi trimis în dimineața tragediei mesaje de afecțiune mamei sale și partenerei de viață, fără a lăsa însă să se înțeleagă intențiile sale.

Valentin era pasionat de sport

Colegii și prietenii lui Valentin sunt șocați de gestul acestuia, descriindu-l ca fiind un om serios, dedicat meseriei și pasionat de sport. „Era colegul nostru, de zece ani eram colegi (la sala de forţă). Ne-a întristat foarte tare să auzim această veste, că a ales să plece aşa, dar nu putem să judecăm. Nu mai antrena de mai bine de un an, dar periodic mai trecea pe aici, se mai antrena, mai vorbeam”, a povestit pentru presă Ionuţ Pavăl, un prieten și fost coleg de antrenament.

„Era un om care probabil avea anumite probleme în viaţa lui, nu era genul de om care să verbalizeze, era aşa, mai… nu neapărat introvertit, dar era mai reţinut legat de viaţa lui”, a adăugat acesta.

Ancheta în acest caz este în desfășurare, autoritățile analizând dacă au fost respectate toate procedurile privind utilizarea armamentului și a autospecialei de serviciu. „Dumnezeu să îl ierte şi condoleanţe familiei şi ne pare rău tuturor, un băiat bun, dar acum vorbele sunt de prisos” a încheiat Ionuţ Pavăl.

