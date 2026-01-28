Oana Roman, foc și pară pe mamele „epuizate” cu un singur copil. A pus piciorul în prag și a declarat război văicărelii din parenting, mai ales celei venite de la mamele cu un singur copil. Oana Roman spune că oboseala a devenit un trend online și amintește că există femei care cresc doi, trei sau chiar cinci copii, muncesc full-time și nu se plâng zilnic în online. Se dă exemplu și spune că nu a considerat niciodată greul ca motiv de lamentații publice. Declarațiile ei au împărțit internetul în două, mai ales că în trecut, chiar ea a vorbit deschis despre cât de greu i-a fost să se descurce singură.

Diana Dumitrescu, gata să-și lase soțul „liber pe piață” din cauza copiilor. Actrița a crezut mult timp că barza a ocolit-o definitiv și, din vinovăție, a vrut să-i facă soțului ei un „gest de generozitate”. Diana a povestit că i-a propus lui Alin Boroi să se despartă și să-și caute o iubită mai tânără, cu șanse mai mari să devină mamă. Relația lor a început ca o telenovelă, dar Alin a fost ferm: se vor căsători și vor avea copii. Și a avut dreptate. Nunta a venit rapid, iar nașterea lui Carol a fost, pentru Diana, un adevărat miracol.

Chef Florin Dumitrescu face minuni culinare, dar se încurcă la… orez cu lapte. Juratul de la „MasterChef” jonglează fără emoții cu trufe, sosuri fancy și burgeri de tot felul, dar la un banal orez cu lapte ridică steagul alb. Florin Dumitrescu recunoaște că gustul copilăriei e mai greu de reprodus decât orice farfurie de fine dinning. Așa că, atunci când pofta lovește, intră în scenă, „chef Cristina”, soția lui, singura care știe rețeta perfectă. Rezultatul? Dumitrescu mănâncă și plânge, pentru că memoria gustului ne urmărește toată viața, chiar și atunci când ești star în bucătărie.

Pe Alina Crișan a speriat-o celebritatea dobândită cu trupa A.S.I.A. Artista a povestit la „Dincolo de copertă”, cum s-a trezit vedetă peste noapte după ce a câștigat „Alege A.S.I.A” și a intrat, la doar 18 ani, într-una dintre cele mai iubite trupe ale momentului. Sună glam, dar realitatea a fost mai degrabă un maraton fără pauză: coregrafii, concerte, presiunea uriașă și emoții cât pentru o viață. Alina a recunoscut că ritmul nebun și responsabilitatea de a „ține pasul” cu trupa au făcut-o să se îndoiască serios de ea și chiar să renunțe.

Andreea Raicu, vacanță exotică, costum de baie și zero complexe. La 48 de ani, Raicu demonstrează, încă o dată, că vârsta e doar un număr trecut discret la „alte detalii”. Recent, vedeta a publicat imagini dintr-o vacanță exotică, unde apare în costum de baie, fără pic de complexe. Mesajul e clar: asumare, acceptare și o stare de bine care nu depinde de validarea vreunui bărbat. Pentru Andreea a devenit un obicei, ca, din când în când, să-și arate silueta cu ajutorul pictorialelor nud, nu pentru pentru șoc sau scandal, ci pentru a încuraja și alte femei să se arate exact așa cum sunt, indiferent de vârstă.

