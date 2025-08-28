5 știri Filme şi Seriale: Austin Butler într-un thriller nou, iar Gandalf revine pe marele ecran

Austin Butler este un fost jucător de baseball a cărui viață ia o turnură neașteptată în filmul „Prins cu mâța-n sac”, în cinema din 29 august. Butler se trezește dintr-odată în mijlocul crimei organizate din New York-ul anilor ‘90, după ce acceptă să aibă grijă de pisica unui vecin, jucat de actorul Matt Smith. Acțiunea și intriga filmului sunt completate de chimia incontestabilă dintre Butler și actrița Zoe Kravitz, despre care s-a zvonit că ar forma un cuplu și în viața reală.

Rihanna conduce o misiune de salvare în „Ștrumfii: Filmul”, în cinema din 29 august. Cântăreața îi dă voce Ștrumfiței, care conduce operațiunea de salvare a tatălui ei, răpit în lumea reală. Deși criticii au spus că pelicula nu este amuzantă, până acum filmul a încasat 105 milioane de dolari la nivel mondial, aproape dublul bugetului său.

Benedict Cumberbatch și Olivia Colman joacă un cuplu disfuncțional în comedia „Familia Rose”, în cinema de vinerea aceasta. Ivy și Theo pare că au căsnicia ideală, însă totul se schimbă când el este concediat în timp ce cariera ei prinde avânt. Filmul urmărește divorțul exploziv dintre protagoniști și ceea ce sunt dispuși să-i facă celuilalt pentru a obține ce-și doresc.

Patru pensionari duc pasiunea lor pentru rezolvarea crimelor la un alt nivel în filmul „Clubul crimelor de joi”, ecranizarea cărții cu același nume scrisă de Richard Osman. Pierce Brosnan, Helen Mirren, Celia Imrie și Ben Kingsley fac echipă pentru a-l prinde pe criminalul unui dezvoltator imobiliar din orașul lor până nu este prea târziu. Intriga, umorul și profunzimea nu vor lipsi din producția care se va lansa pe Netflix pe 28 august.

Actorul Ian McKellen a confirmat că Gandalf și Frodo vor apărea în noul film Stăpânul Inelelor, „Vânătoarea lui Gollum”, programat pentru decembrie 2027. Filmul va fi regizat chiar de actorul care-l joacă pe Gollum, Andy Serkis, iar acțiunea lui se va petrece înainte de evenimentele din primul film Stăpânul Inelelor, „Frăția Inelului”.

