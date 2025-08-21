5 Știri Filme şi Seriale: Dakota Johnson, în „Relații fără obligații”, iar Matt Smith, antagonist în Star Wars

Comedia romantică „The Holiday” va fi transformată într-o serie limitată de Apple TV+. La fel ca în filmul original, serialul va spune poveștile a două femei, una britanică și una americană, care fac schimb de case de Crăciun și se îndrăgostesc în mod neașteptat. Nancy Meyers, cea care a scris, produs și regizat filmul din 2006 cu Kate Winslet și Cameron Diaz în rolurile principale, nu are, cel puțin pentru moment, niciun rol în noul proiect.

După „Materialiștii”, Dakota Johnson revine pe marele ecran într-o altă comedia romantică, „Relații fără obligații”. Filmul, în cinema din 22 august, prezintă două cupluri care explorează non-monogamia și se confruntă cu o varietate de consecințe după ce unul dintre cupluri ajunge în pragul divorțului. Producția a fost primită cu ropote de aplauze și hohote de râs la Cannes, la începutul anului.

Serialul „Și uite așa…”, continuarea hitului „Totul despre sex”, a fost anulat de HBO. Noile aventuri ale lui Carrie, Miranda și Charlotte nu au reușit să genereze interesul și audiențele impresionante ale serialului original, așa că decizia nu ne surprinde. „A fost o bucurie și o aventură. Mulțumim tuturor!”, a transmis protagonista Sarah Jessica Parker.

Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche
Recomandări
Verdict final pentru Vlad Pascu: 10 ani de închisoare, pentru  accidentul în care a ucis doi tineri lângă Vama Veche

Mickey Madison, câștigătoarea premiului Oscar pentru „Anora”, și Jeremy Allen White din „Ursul” ar urma să joace în filmul „Rețeaua de socializare 2”, continuarea filmului cu Jesse Eisenberg și Andrew Garfield în rolurile principale. Filmul va ilustra o investigație realizată de jurnaliștii de la The Wall Street Journal despre controversele Facebook.

Matt Smith din „House of the Dragon” a fost distribuit în rolul antagonistului într-un nou film Star Wars, programat pentru lansare în mai 2027. Din distribuția proiectului intitulat „Starfighter” mai fac parte Ryan Gosling și Mia Goth. Acțiunea noului film are loc la cinci ani după evenimentele din lungmetrajul „Skywalker – Ascensiunea”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 Știri Filme şi Seriale: Dakota Johnson, în „Relații fără obligații”, iar Matt Smith, antagonist în Star Wars
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce femeie frumoasă!!! Surpriză, cine este, de fapt, și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. S-a aflat de ce au divorțat
Viva.ro
Ce femeie frumoasă!!! Surpriză, cine este, de fapt, și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. S-a aflat de ce au divorțat
Imaginile pe care Maria de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse! „Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea tânăra, înainte ca aceste poze să apară pe internet. Cum arăta în urmă cu câțiva ani. Fanii emisiunii au observat rapid diferențele / FOTO
Unica.ro
Imaginile pe care Maria de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse! „Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea tânăra, înainte ca aceste poze să apară pe internet. Cum arăta în urmă cu câțiva ani. Fanii emisiunii au observat rapid diferențele / FOTO
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
Elle.ro
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
gsp
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
GSP.RO
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
Parteneri
Celebra actriță și soția ei, 10 ani de căsnicie!. Mulți le-au bârfit, dar uite cât sunt de fericite, tandre și loiale! Rolurile ei ne-au marcat adolescența, dar cine e femeia care i-a schimbat viața
Libertateapentrufemei.ro
Celebra actriță și soția ei, 10 ani de căsnicie!. Mulți le-au bârfit, dar uite cât sunt de fericite, tandre și loiale! Rolurile ei ne-au marcat adolescența, dar cine e femeia care i-a schimbat viața
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Avantaje.ro
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Curtea Supremă critică proiectul pensiilor speciale ale magistraților: „Îi demotivează și face profesia neatractivă”
Știri România 16:03
Curtea Supremă critică proiectul pensiilor speciale ale magistraților: „Îi demotivează și face profesia neatractivă”
Primarul din Mangalia, acuzat de DNA că a luat mită peste 600.000 de euro. Mecanismul din spatele afacerii de corupție, devoalat
Știri România 15:31
Primarul din Mangalia, acuzat de DNA că a luat mită peste 600.000 de euro. Mecanismul din spatele afacerii de corupție, devoalat
Parteneri
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Adevarul.ro
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Confruntare între Oana Monea și Maria Avram la Insula Iubirii 2025. Ispita s-a sărutat cu soțul concurentei: „Am căzut în ispită, se pare”
Stiri Mondene 15:55
Confruntare între Oana Monea și Maria Avram la Insula Iubirii 2025. Ispita s-a sărutat cu soțul concurentei: „Am căzut în ispită, se pare”
Elena Merișoreanu, detalii despre amanta pe care a avut-o soțul ei: „E cunoscută! Foarte frumoasă”. Totul s-a aflat abia acum
Stiri Mondene 15:31
Elena Merișoreanu, detalii despre amanta pe care a avut-o soțul ei: „E cunoscută! Foarte frumoasă”. Totul s-a aflat abia acum
Parteneri
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Elle.ro
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
A trecut prin chinuri, în cel mai mare secret! „M-a dus prietena mea în Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou”. Ce s-a aflat acum despre Gina Pistol
Unica.ro
A trecut prin chinuri, în cel mai mare secret! „M-a dus prietena mea în Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou”. Ce s-a aflat acum despre Gina Pistol
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
ObservatorNews.ro
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
GSP.ro
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
GSP.ro
Un fost patron din Liga 1, surprins în vacanță de lux cu iubita, fostă ispită la „Insula Iubirii”
Parteneri
Tatăl tânărului ucis la 2 Mai, dezamăgit de sentința lui Vlad Pascu: 'Ne așteptam'
Mediafax.ro
Tatăl tânărului ucis la 2 Mai, dezamăgit de sentința lui Vlad Pascu: 'Ne așteptam'
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Wowbiz.ro
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
Anunț de ultim moment despre cardurile educaționale pe 2025. După 31 august nu vor mai putea fi folosite
KanalD.ro
Anunț de ultim moment despre cardurile educaționale pe 2025. După 31 august nu vor mai putea fi folosite

Politic

Ce se întâmplă cu vila RA-APPS din Aviatorilor, care era pregătită pentru fostul președinte Klaus Iohannis
Politică 15:21
Ce se întâmplă cu vila RA-APPS din Aviatorilor, care era pregătită pentru fostul președinte Klaus Iohannis
Alin Tișe, președintele CJ Cluj, și-a cerut singur demisia, dar nu și-o dă: "Mă huidui în piață, dar mă și aplaud"
Politică 15:01
Alin Tișe, președintele CJ Cluj, și-a cerut singur demisia, dar nu și-o dă: „Mă huidui în piață, dar mă și aplaud”
Parteneri
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Fanatik.ro
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist
Spotmedia.ro
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist