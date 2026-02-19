Vești bune pentru fanii „Stranger Things”! Netflix lansează pe 23 aprilie serialul animat „Stranger Things: Povești din ’85”. Acțiunea miniseriei este plasată între sezoanele 2 și 3 ale serialului fenomen și urmărește personajele originale în timp ce investighează creaturi și monștri noi. Totodată, Netflix a anunțat că va realiza un prequel care va explora povestea lui Henry Creel înainte de a deveni Vecna.

Sony l-a angajat pe Pete Chiarelli, scenaristul comediilor romantice „Asiatici bogați și nebuni” și „Vrei să te însori cu mine?”, pentru a scrie scenariul unui nou film „Îngerii lui Charlie”. Celebra franciză a debutat cu un serial de televiziune în anii ‘70, însă cele mai populare filme au apărut în anii 2000 și le au pe Cameron Diaz, Drew Barrymore și Lucy Liu în rolurile principale. O versiune nouă „Îngerii lui Charlie” a apărut în 2019, însă a fost un dezastru la box office.

Prime Video lansează pe 25 februarie filmul de acțiune „The Bluff”, cu Priyanka Chopra Jonas în rolul principal. Inițial, Zoë Saldaña trebuia să fie protagonistă, înainte să fie înlocuită cu Chopra. Un motiv oficial nu a fost niciodată anunțat, însă Saldaña a rămas asociată proiectului ca producător executiv. Filmul readuce pirații în prim-plan: în secolul al XIX-lea, Ercell, eroina principală, ea însăși pirat în trecut, luptă pentru a-și apăra familia de furia fostului ei căpitan, dornic de răzbunare!

Nicolas Cage este Spiderman în serialul „Spider-Noir”, care va apărea pe 27 mai în două versiuni, alb-negru și color, pe Prime Video. Serialul, bazat pe o serie de benzi desenate din 2009, spune povestea unui detectiv particular și supererou din New Yorkul anilor ‘30, care se luptă cu trecutul său întunecat.

Martin Scorsese s-a alăturat universului Star Wars în filmul „The Mandalorian and Grogu”, în cinematografe din 22 mai. Scorsese joacă, doar cu vocea, un negustor pe care personajul principal îl abordează pentru a cere informații. Asocierea regizorului cu franciza Star Wars este o surpriză, după ce în 2019 a declarat că genul acesta de filme „nu reprezintă cinema în adevăratul sens al cuvântului”. Contul oficial Star Wars de pe platforma X a ironizat declarațiile lui Scorsese din trecut, numind scena lui din „The Mandalorian and Grogu” drept „cinematografie absolută”.

