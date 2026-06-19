Netflix lansează pe 19 iunie comedia romantică „Mesaje pentru Isabelle”. Protagonista procesează pierderea surorii sale mai mici trimițându-i mesaje vocale despre ce se mai întâmplă în viața ei, fără să știe că un tânăr chipeș se află la capătul firului și începe să aibă sentimente pentru ea.

Henry Cavill și Jake Gyllenhaal sunt cap de afiș în filmul de acțiune „Misiune la limită”, care rulează deja în cinematografe. Thrillerul exploziv regizat de Guy Ritchie urmărește o echipă de elită care încearcă să recupereze un miliard de dolari de la un dictator periculos. Chimia dintre protagoniști a cucerit publicul, în ciuda scenariului considerat de mulți destul de previzibil.

O tabletă inteligentă este dușmanul nr. 1 al jucăriilor în animația „Povestea jucăriilor 5”, din 19 iunie în cinematografe. Filmul se concentrează pe eforturile jucăriilor de a rămâne relevante în viața unui copil atunci când concurează cu telefoane mobile, aplicații și jocuri digitale.

Adela Popescu revine pe micile ecrane în două seriale marca Pro TV și Voyo: „Trafic”, alături de Tudor Chirilă și Dragoș Bucur, și în abia anunțatul „Fără urmă”, produs de Anghel Damian. În drama „Fără urmă”, care promite suspans, secrete de familie și acțiune la cote înalte, vor mai juca Daniela Nane, Aylin Cadîr și Mihai Constantin din „Liceenii”.

„Casa Dragonului”, sezonul 3, ajunge din 22 iunie pe HBO Max. Noul sezon debutează în forță, cu o bătălie navală epică. Criticii laudă primele episoade pentru secvențele de acțiune, intrigile politice și complexitatea personajelor. Sezonul 3 are doar 8 episoade care vor apărea săptămânal, până pe 10 august.