La primul joc de imunitate din această săptămână, Faimoșii au pierdut și au făcut nominalizări. Astfel, Carmen Grebenișan, Kamara, Remus Boroiu și Bianca Patrichi au fost nominalizați spre eliminare la Survivor România 2023. DOC și Ada au câștigat imunitatea în ediția de luni, 6 februarie.

La al doilea joc de imunitate al săptămânii, Faimoșii i-au învins pe Războinici, care au făcut nominalizări pentru eliminare. După ce Andrei Krișan și Andreea Moromete au câștigat colanele de imunitate, Codruța, Andrei Neagu și Alexandra Ciomag au fost propuși spre eliminare.

Codruța a fost nominalizată de majoritatea concurenților din echipa Războinicilor, Alexandra Ciomag a fost propusă de Andreea Moromete, iar Andrei Neagu de Andrei Krișan.

Dintre cei 7 concurenți de la „Survivor România” 2023 care sunt în pericol de eliminare, doar unul va părăsi competiția, cel care primește cele mai puține voturi din partea telespectatorilor emisiunii. Bianca Patrichi, Remus Boroiu, Kamara, Carmen Grebenișan, Codruța Began, Andrei Neagu și Alexandra Ciomag se află, așadar, la un pas de eliminare și doar cei de acasă îi pot ajuta să rămână în competiție.

Regulile la „Survivor România” 2023 s-au schimbat

Pe 1 februarie, la finalul consiliului de eliminare, Daniel Pavel a anunțat că regulile la „Survivor România” 2023 se schimbă începând cu săptămâna următoare. Concurenților nu le-a venit să creadă, au fost șocați de veștile primite din partea prezentatorului.

Începând cu 6 februarie, Războinicii și Faimoșii de la „Survivor România” 2023 participă la două jocuri de imunitate pe săptămână. „Miza este mare, tensiunea crește, iar jocul trece la următorul nivel, când cel mai tare reality show primește și mai multă adrenalină. De acum, ai și mai mult spectacol!”, a anunțat Daniel Pavel.

Și a continuat: „De săptămâna viitoare, trebuie să arătați zi de zi că aveți ce trebuie ca să rămâneți în concurs, să vă adaptați imprevizibilului la fiecare pas și să luptați de două ori pentru imunitate. Astfel, luni avem un joc de imunitate și un consiliu. Marți, din nou jocul de imunitate, urmat de un al doilea consiliu de nominalizare, iar miercuri vedem cine rămâne pe insulă și cine pleacă acasă”.

Doi Faimoși au fost eliminați săptămâna trecută de la „Survivor România” 2023

Vica Blochina s-a întors în România, după ce a fost eliminată de la Survivor. Fosta concuretă din echipa Faimoșilor recunoaște că a fost o mare provocare pentru ea această competiție. Imediat ce și-a primit telefonul, Vica Blochina și-a sunat băiatul, pe Edan. „Am ajuns la hotel foarte fericită, abia așteptam să beau ceva, apoi m-am trezit plângând, e foarte ciudat, Survivor te resetează foarte tare la creier. Psihic, te debusolează puternic. Primul lucru când am primit telefonul l-am sunat pe Edan. Nu am putut să vorbesc cu el mare lucru, pentru că plângeam isteric la telefon, cred că am speriat copilul.

Îmi ceream scuze pentru tot, îmi treceau prin cap toate imaginile din viața mea, a fost un cumul de emoții. Îmi ceream scuze dacă nu am fost o mamă bună, îi spuneam că sper că nu l-am dezamăgit. Cred că copilul meu nici nu a înțeles ce vreau să spun. De-abia aștept să ajung acasă și să-l strâng în brațe și să fie mândru de mine”, a povestit Vica Blochina, pe Instagram.

Jorge s-a întors în România de la Survivor 2023 în scaun cu rotile, după ce s-a accidentat. Imediat după eliminarea de la „Survivor România” 2023, în culise, Jorge a făcut câteva declarații despre plecarea lui din concurs. „Când am intrat aici, la consiliu, credeam că sunt mai puternic, când domnul Dan a început să vorbească și mi-a zis că sunt în afara competiției, pur și simplu mi-au țâșnit lacrimile. Nu mă așteptam la treaba asta, a fost foarte puternic momentul. Aveam foarte multe de arătat, mai ales despre Universul de care vorbeam mai devreme, că are și un nume, dar n-am vrut să spun numele de față cu toată lumea, pentru că îl puneam în gardă. Și vreau să las telespectatorii să asculte fiecare cuvânt de-al lui de-acum încolo și să își pună întrebarea: Bă, oare e manipulator? Pentru că sub masca acelui mai bun jucător din echipă se află cel mai mare dezbinator de la Faimoși. Are un nume scurt, e bărbat. Vă las pe voi să vă dați seama. Eu m-am certat de câteva ori cu el”, a explicat Jorge.

