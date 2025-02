Fosta angajată a lui Pescobar a câștigat duelul de eliminare, astfel că fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a întors în România, la familia ei.

Înainte de a pleca în jungla din Republica Dominicană, Larisa Popa a stat de vorbă cu Libertatea și a spus că vrea să scape de felul în care oamenii o numesc: Larisa lui Pescobar!

Tânăra ne-a dezvăluit că nu mai are nicio treabă cu patronul de taverne și că ea a pornit pe un alt drum și încearcă să le demonstreze tuturor că nu trebuie să mai fie asociată cu numele lui Pescobar.

Nu vrea să mai fie asociată cu numele lui Pescobar

„Nu am mai ținut legătură cu Pescobar. Dacă ne vedem, ne salutăm fără nicio problemă. Eu n-o să scap niciodată de eticheta Larisa lui Pescobar. Oamenii ar putea să creadă, să zică: «Păi, a ajutat-o ca să intre la Survivor». Asta și vreau să dovedesc: că nu depind de nimeni. Dar acolo m-au cunoscut oamenii, acolo am evoluat foarte mult, acolo am crescut, lângă omul ăla.

Dar trebuie să lase aparențele și să cunoască esența, esența a ceea ce sunt eu. Eu nu vreau să mă placă toată lumea. Eu în emisiunea asta, știi cum intru? Pregătită pentru hate. Poate sunt colegi de-ai mei care nu au trecut prin valul ăsta”, ne-a dezvăluit în exclusivitate Larisa Popa, în urmă cu doar câteva săptămâni.

Înainte să plece la Survivor România 2025, show care este difuzat în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 21.30, tânăra a mai spus că speră ca lumea să-și schimbe părerea despre ea după ce o vor vedea în show-ul de la PRO TV și să nu o mai judece după aparențe.

„Să știi că și baza aia pe care o am ar putea fi și mai solidă și nu că ar putea fi, o să fie mai solidă în momentul în care oamenii mă vor cunoaște exact cum sunt eu cu adevărat. Sunt un om simplu, un om modest, ambițioasă, lider. Am multe calități, dar am și defecte, bineînțeles. Că orice om are și calități și defecte. Doar că automat oamenii, fiind valul ăsta de nebunie care s-a creat în jurul meu, sunt foarte mulți oameni care mă judecă. Foarte mult hate.

Mi-aș dori ca oamenii să-și schimbe părerea despre mine, pentru că nu tot ce e în online… Suntem oameni și judecăm oamenii doar după aparențe. Dar în momentul când l-ai cunoscut și când ai deschis gura, deja simți altceva. Și oamenii m-au cunoscut din Instagram, TikTok și așa mai departe”, a încheiat Larisa Popa.

