Actorul Andrew Jack a murit de coronavirus. A jucat în Star Wars și a lucrat la peste 80 de producții

De Mihai Toma,

Celebrul actor nu se afla în compania soției sale atunci când și-a dat ultima suflare la un St Peters Hospital, din Chertsey, lângă Londra, din cauză că Gabriel este carantinată în Australia.

Jack, care a jucat rolul Caluan Ematt în seria Star Wars (The Force Awakens și The Last Jedi), a lucrat la peste 80 de producții, ca profesor de dialect și de interpretare, pentru mai multe filme cunoscute, între care Avengers: Endgame, Robin Hood, Sherlock Holmes, Alien vs. Predator, Die Another Day ori Captain America.