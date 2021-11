Și vedetele de talie internațională au secrete! Este și cazul lui Kal Penn, actorul care a ascuns ani de zile faptul că se iubește cu un bărbat. Acesta și-a spus povestea în timpul unui interviu pentru emisiunea „Sunday Morning”, difuzată la CBS, în timp ce își promova cartea autobiografică „You Cant Be Serious”, în care dezvăluie cum a ajuns actor, dar și cum a lucrat în administrația lui Barack Obama, pe vremea când era președinte.

Nu doar despre viața profesională face mărturisiri, ci și despre cea privată. A recunoscut că de 11 ani are o relație stabilă cu un bărbat pe nume Josh, sunt chiar și logodiți.

„Eu și Josh suntem împreună de 11 ani. Am sărbătorit a unsprezecea aniversare în octombrie. Deci, să scriu despre asta… este foarte real în viața noastră, iar când ești fiu de imigranți, care spune că vrea să fii actor, haosul pe care aceste mărturisiri îl creează în familia ta și în comunitate va învinge orice altceva, întotdeauna”, a declarat el, conform forbes.com.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Mi-am descoperit propria sexualitate relativ târziu în viață, comparativ cu mulți alți oameni. Nu există nicio cronologie pentru chestia asta. Oamenii își dau seama în momente diferite ale vieții lor, așa că mă bucur că am făcut-o când am făcut-o. (….)

Întotdeauna am fost foarte deschis (n.r. – cu privire la relația lui) cu toți cei cu care am interacționat personal. Sunt foarte încântat să o împărtășesc acum și cu publicul larg. Dar Josh, partenerul meu, părinții mei și fratele meu, cele patru persoane de care sunt cel mai apropiat în familie, sunt destul de rezervați. Nu iubesc atenția și se feresc de lumina reflectoarelor.”, a mai adăugat actorul.

Cine e Kal Penn

Kal Penn are 44 de ani. De-a lungul carierei sale ca actor a jucat în „Harold & Kumar Go to White Castle”, dar și în filmul „Namesake”, seria Fox „House” și altele.

Acesta a luat o pauză de la actorie pentru a face campanie pentru președintele Barack Obama. El a continuat să lucreze în cadrul administrației, la biroul de implicare publică.

Foto: Hepta

Citeşte şi:

Zanni, câștigătorul „Survivor România”, la secția de Poliție. „M-au luat pentru că am avut tupeu”

Oana Zăvoranu a câștigat procesul cu Luis Lazarus. Câți bani are de recuperat: „M-a făcut asasină peste tot”

Anamariei Prodan îi e rușine să mai iasă pe stradă după despărțirea de Laurențiu Reghecampf: „Părinții mei se întorc în mormânt”

PARTENERI - GSP.RO Reghecampf pregătește încă o lovitură pentru Anamaria Prodan! Renunță la ea pentru marele rival

Playtech.ro Pentru cine a cumpărat Gică Hagi un apartament, în mare secret. Suma fabuloasă pe care a cheltuit-o pe ascuns, abia acum s-a aflat

Observatornews.ro Primele imagini cu fetiţa găsită moartă pe un câmp, în Arad. Noi detalii tulburătoare din anchetă

Știrileprotv.ro RCA 2021. Cum să nu plătești prea mult pentru asigurare, după ce prețurile au explodat

Telekomsport ŞOC!!! A fost campioană europeană, iar acum este actriţă în filme pentru adulţi. Sărăcia cumplită a împins-o la acest lucru

PUBLICITATE Dovada științifică a unei locuințe igienice și cum să ai casa microscopic de curată