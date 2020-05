De Denisa Macovei,

Până să se relaxaze restricțiile, singurele ieșiri ale actriței erau până la magazinul unde își făcea aprovizionarea, însă, în una din serile în care ieșise după cumpărături, Anca Dinică s-a întâlnit în fața blocului unde locuiește cu un coleg de școală și a poposit câteva minute, timp în care prin cartier își făcea rondul un echipaj de Poliție. Ce a urmat în momentul în care i-a văzut pe polițiști pare desprins din filmele de comedie în care Anca joacă.

„M-a alergat poliția acum câteva zile, înainte de data de 15 mai. Am băut o bere în fața blocului. M-am întâlnit cu un coleg din generală și când am văzut poliția am fugit. Deci pur și simplu am fugit. Dar am fugit pentru că aveam berea aia în mână și nu e voie să bei alcool pe stradă. M-a alergat și m-a întrebat de ce fug. I-am zis că perioada asta doar de ei mai fug, că de cine să fug, așa măcar să fac mișcare că altfel…În perioada asta nu am servit”, a povestit amuzată Anca Dinicu la emsiunea online a lui Marius Manole și Ilonei Brezoianu.