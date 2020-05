De Denisa Macovei,

Extrem de sinceră, Ilona a mărturisit că primii bani i-a făcut într-o vacanță de vară, când mergea în pădurile din Giurgiu, unde erau amenajate bâlciuri și servea pe la mese. “Eu am lucrat pe la vreo 15 ani, într-o vară, la o tarabă cu mici. Unde se vindeau mici la carton. Am lucrat 3 luni, în fiecare weekend, la Giurgiu, unde în pădure erau amenajate corturi cu grătare de mici și lumea venea la terasele alea și eu serveam mici, pe cartoane, la mese. Deci eu așa am început să muncesc, vânzând mici la carton. Am pornit vânzătoare de mici”, a povestit amuzată actrița. Pe canalul ei de YouTube, Ilona a mărturisit că la sfârșitul verii a luat și țeapă de la cel care o angajase și în ciuda faptului că s-a dus să se certe cu el pentru banii munciți, a plecat acasă fără să fie plătită pe ultimele zile de muncă.

“M-am și certat cu domnul cu care lucram că în ultimul weekend a început să plouă și m-am dus doar sâmbăta, duminica nu m-am mai dus, că mergeam două zile pe săptămână, și nu mi-a mai dat banii nici pe ziua de sâmbătă. M-am certat cu el, dar până la urmă nu mi-a mai dat nimic, mi-a tras mare țeapă”, a mai povestit Ilona Brezoianu.

Citeşte şi:

Diana Munteanu a slăbit mult, iar cei care o cunosc trag un semnal de alarmă. “Foarte rău arăți”

Grecia deschide sezonul turistic pentru străini din 15 iunie. Fără “pașaport medical”, dar cu controale la intrarea în țară

Ioana Simion, soția lui Ilie Năstase, a depus actele de divorț. Fostul tenismen refuză să semneze. “A crezut că glumesc, nici acum nu crede”

GSP.RO Acum are bani de Dinamo! Cristi Borcea a dat lovitura la închisoare: „A făcut 70 de milioane de euro!” » Detalii despre cea mai nouă afacere

HOROSCOP Horoscop 21 mai 2020. Săgetătorii neglijează felul în care se exprimă