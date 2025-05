Ambele producții vor avea și sezonul 2, după cum deja au anunțat producătorii, astfel că Irina Artenii, cea care în „Tătuțu’” este Alis, polițistă în brigada lui Emil Costoiu (jucat de Șerban Pavlu), iar în „Subteran” le-a jucat pe Tili și Crisi Tănase, fiicele interlopului Nicolae Tănase (jucat de Florin Piersic jr.), va putea fi văzută din nou atât la TV, cât și pe platformele de streaming.

După ce ne-a vorbit în câteva interviuri separate atât despre rolul ei din „Subteran”, cât și despre cel din „Tătuțu’”, iată că acum Irina Artenii a dezvăluit în Libertatea cum s-a simțit în ambele seriale, comparând personajele pe care le joacă.

„E minunat faptul că în «Subteran» am un rol atât de diferit de cel din «Tătuțu’». Mă împlinește mult pe plan profesional să pot lucra la două personaje aproape opuse. De fiecare dată când am de construit un rol, pornesc de la ce avem în comun, apoi ce ne diferențiază și caut să le înțeleg motivațiile, fricile, neajunsurile. La ambele roluri am aplicat aceeași metodă. Dublul rol din «Subteran», unde joc două gemene, a necesitat, totuși, mai multă muncă, în special pentru că e vorba de o importanță mai mare în acțiune”, a spus Irina Artenii în exclusivitate pentru Libertatea.

Născută în anul 1998, în Drochia (Republica Moldova), Irina Artenii ne spunea, în urmă cu aproximativ o lună, ce sfat a primit de la profesori, ea fiind absolventă de Master – Arta Actorului de Film la Universitatea „Ovidius” din Constanța.

„În școală țin minte că ne spuneau profesorii că trebuie să ne «apărăm» personajul cu orice preț. Asta însemnând că oricât de diferite de noi, imorale, incompetente poate ar fi personajele, să ținem cu ele până la capăt. Așa voi face”, afirma actrița la finalul lunii aprilie.

