Ada Galeș are o carieră impresionantă în domeniul artistic, iar de curând a acceptat provocarea de a participa la America Express, cel mai dur reality show difuzat în România. Actrița a participat la emisiunea de la Antena 1 alături de mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș.

Puțini știu că Ada Galeș a plecat la America Express direct de pe platourile de filmare de la „Dragoste pe muchie de cuțit”. Actrița ne-a povestit într-un interviu exclusiv despre ce nu se va vedea niciodată pe micul ecran de la reality show-ul la care a participat.

LIBERTATEA: Bună, Ada! Felicitări pentru acest nou proiect, „Dragoste pe muchie de cuțit”. Poți să ne spui mai multe despre această comedie romantico-culinară?

Ada Galeș: Este un film din care mă bucur foarte tare că fac parte. Este o comedie blândă, pentru toată familia, care inevitabil te va face să râzi și te va emoționa. Avem nevoie de basme moderne.

Personajul pe care îl joc, Marina, e o tipă mișto, puternică, care știe ce vrea și care își aduce aminte că la un moment dat avea un vis. Ca noi toți. În același timp, evident că și-a luat-o de la viață, deci cu atât mai mult poate fi o sursă de inspirație.

– Cum ai primit propunerea de a face parte din distribuția filmului?

– Mi-a trimis Alin Panc (actor și producător) mai multe drafturi și imediat am zis DA. Mi s-a părut de la primele lecturi o poveste care e bine să existe. Am râs citindu-l și abia așteptam să începem.

– Ai învățat să faci mămăligă sau știai deja?

– Știam să fac, dar am perfecționat rețeta la filmări. Oricum, am mâncat atât de multă pe platou că până nu s-a lansat filmul n-am mai vrut să aud de mămăligă.

„Nu m-am văzut fizic la filmare cu Carmen Tănase, dar m-am amuzat să îi stau dublură într-un cadru”

– Cum a fost să lucrezi alături de Carmen Tănase?

– De fiecare dată când mă întâlnesc cu Carmen Tănase este o bucurie și o inspirație. Mi se pare o actriță și o profesionistă desăvârșită. Aici nu ne-am văzut fizic la filmare, dar m-am amuzat să îi stau dublură într-un cadru. Trebuie să vedeți filmul ca să înțelegi în care. Dacă vă prindeți, să-mi dați un mesaj. :))

– Care a fost cel mai frumos moment de pe platourile de filmare? Dar cel mai amuzant?

– Au fost foarte multe momente amuzante. Ne-am distrat tare. Am aruncat cu morcovi după Răzvan Bănică și Sandu Pop, i-am amenințat că îi bat cu o formă de urs. Ne-am petrecut o noapte într-un supermarket și cred că e visul oricărui copil (cel puțin al meu a fost) să rămână peste noapte într-un supermarket.

Ada Galeș, despre experiența la America Express – Drumul Soarelui

– Ai plecat în „America Express” chiar de pe platourile de filmare de la „Dragoste pe muchie de cuțit”?

– Da. Cum am terminat filmul, am mai jucat câteva spectacole și am zburat spre marea aventură.

– Cum ți s-a părut experiența la „America Express”? Ai repeta această provocare?

– Mi s-a părut una dintre cele mai frumoase și cele mai grele experiențe. Știu că toată lumea zice asta, știu și că mulți n-ar mai vrea să meargă a II-a oară. Nici că s-ar putea. E o dată în viață. Pentru mine și mama, a fost o experiență din care am învățat enorm de multe lucruri și DA, am pleca mâine din nou.

– Ce ți s-a părut cel mai greu la America Express? Te-ai simțit vreodată în pericol în această perioadă?

– Așa cum ne-am gândit dinainte să plecăm, ne-a fost destul de greu fizic, dar o să vedeți voi exact unde și de ce. Ceea ce a făcut mai ușor totul a fost minunata echipă de producție. Niște oameni pe care îi admir, care sunt dedicați și care inclusiv la capitolul pericol, au avut foarte multă grijă de noi.

– Ai avut momente în care te-ai certat cu mama ta la America Express?

– Voi să îmi ziceți după ce vedeți. Eu zic doar că o să aveți o mare surpriză.

– Ce proiecte mai ai pentru viitor?

– Vă aștept la Teatrul Național că doar a început stagiunea, să urmăriți filmele în care joc și să stați aproape pe instagram pentru că pregătesc ceva cu mama (Antoneta Galeș).

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Despre „Dragoste pe muchie de cuțit”

„Dragoste pe muchie de cuțit” este o comedie care îmbină o poveste de dragoste, ura și rivalitatea dintre două familii pentru supremația în bucătărie, având ca armă rețete vechi de sute de ani, păstrate cu sfințenie, din generație în generație și nelipsitul umor care face ca produsul final – filmul – să fie pe gustul tuturor. Pelicula a putut fi vizionată până acum în cadrul unor proiecții speciale realizate în mai multe orașe din România în timpul unor festivaluri culturale sau de film independent, iar reacția publicului a fost pe măsură – au savurat fiecare scenă.

Este prima comedie romantico-culinară din România. Mult așteptatul film, care are în distribuție actori de renume precum Carmen Tănase, Răzvan Bănică, Ada Galeș, Marian Râlea, Mirela Zeța, Alin Panc și Alexandru Pop, dar și influenceri, precum Sînziana Sooper sau Natalia Mateuț.

Două familii rivale, proprietare de restaurante, au fost toată viața în conflict, iar subiectele principale au fost rețeta ursului de mămăligă și trofeul murăturii anului. Rivalitatea dintre cele două familii stă și în calea poveștii de dragoste dintre copiii celor două familii, Marina și Ducu. La maturitate, întâmplător, Ducu o reîntâlnește pe fata de care era îndrăgostit încă din copilărie, Marina și se dă drept bucătar, pentru a petrece cât mai mult timp alături de ea, în restaurant.