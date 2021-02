Adda a slăbit și arată mai bine ca niciodată. Care este secretul ei. „Sunt foarte fericită. Simt că fac ceea ce trebuie pentru corpul meu”

Adda, fosta concurentă de la Asia Express, a povestit pe InstaStory că atunci când l-a cunoscut pe soțul ei cântărea 52 de kilograme, însă odată cu trecerea anilor a ajuns la 58

„Nu pot să cred, când l-am cunoscut pe Cătă aveam 52 kg, eram foarte slabă, apoi din cauza dragostei am ajuns la 58.

M-am îngrășat 25 de kilograme în sarcină, după ce am născut, mai jos de 59 nu am scăzut, oricât de tare m-aș fi înfometat sau orice dietă aș fi ținut, nu am slăbit!

Și uite că acum când mănânc sănătos, și chiar mănânc, nu mă înfometez, mă simt sătulă, uite că am reușit să slăbesc sănătos, sunt foarte fericită. Sunt cel mai fericit copil și nu pentru că slăbesc, dar simt că fac ceea ce trebuie pentru corpul meu”, a spus Adda pe InstaStory.

Vedeta le-a spus fanilor că nu a fost obiectivul său să slăbească, dar pentru că a avut o problemă de sănătate a trebuit să excludă din alimentația sa orice produs care conținea histamină.

Adda a eliminat zahărul din alimentație, dar și glutenul și a început să consume vitamina D3, C și zinc.

