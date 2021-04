Adda a slăbit 9 kilograme în 6 luni. Cum arată artista acum

„-9 kilograme în 6 luni! Doar cu alimentație sănătoasă și potrivit pentru corpul meu”, a scris Adda pe contul său de Instagram.

„Am o problemă existențială! Trebuie să-mi modific toate hainele din garderobă… Imaginați-vă că-mi dau ochii peste cap acum și sunt foarte tristă, aproape isterică din cauza acestui lucru”, a scris Adda pe Facebook.

„NU țin cură de slăbire! Mănânc alimente fără HISTAMINĂ – am intoleranță! Fără GLUTEN- am intoleranță. Am renunțat și la ZAHĂR- tot din cauze medicale.

Mâncarea pe care o consum trebuie să fie proaspătă! Nu am voie să mănânc ceva gătit mai vechi de câteva ore, chiar dacă sunt alimente permise, pentru că nivelul de histamină crește și am erupții pe tot corpul… tam tam.

Beau multă apă! Iau vitamine și suplimente ca să îmi întăresc imunitatea și să-mi repar organismul pe care l-am stricat singurică din cauza alimentației greșite, medicamente-antibiotice, antiinflamatoare etc și stres”, a declarat artista la InstaStory.

Citeşte şi:

Reportaj din zona roșie de la Spitalul Parhon din Iași. Pacienții pe dializă, infectați cu COVID, tratați în „secția care nu există”

Ofițerii români și mafioții chinezi neurmăriți de DIICOT în dosarul de trafic de minore pierd proces după proces, după ce au fost expuși de presă

Documentul care arată că un grup de lucru pentru decesele COVID fusese înființat la Ministerul Sănătății. Cîțu a spus că „nu există”

PARTENERI - GSP.RO Cel mai dur atac la Super Liga Europei: „Lumea moare și ei vor doar bani. Să-și bage în fund toate milioanele!”

Playtech.ro Bărbat din Târgu Jiu, mort după vaccinarea cu AstraZeneca. Ce au descoperit medicii în trupul lui

Observatornews.ro O TikTokeriţă a decis să divorţeze după ce a descoperit un detaliu în fotografia soţului, pe Facebook: „A fost cea mai ridicolă minciună"

HOROSCOP Horoscop 20 aprilie 2021. Peștii s-ar putea să intre în conflict cu o persoană asociată cu munca lor zilnică

Știrileprotv.ro Ce au discutat prinții William și Harry după înmormântarea bunicului lor. Credeau că nu îi aude nimeni. VIDEO

Telekomsport Europa, zguduită de o decizie anunţată oficial azi-noapte. Boris Johnson şi Emmanuel Macron, reacţii tranşante

PUBLICITATE Cum să profiți de ajitorul Mastercard dacă ai afacerea ta (PUBLICITATE)