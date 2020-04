De Denisa Macovei,

Deși a încercat să explice că reality show-ul a fost o experiență cu o puternică încărcătură emoțională, telespectatorii au taxat-o grav pe Adda, acuzând-o de un comportament neadecvat față de tatăl fiului său. În ciuda a ceea ce se vede pe micul ecran, cei doi s-au căsătorit din dragoste, iar ziua în care Cătălin a dus-o pe Adda în fața altarului demonstrează iubirea pe care artista i-o poartă soțului ei și faptul că deși aparent se ceartă non-stop, ei se iubesc necondiționat. Nunta religioasă a avut loc la scurt timp după ce Cătălin și-a făcut curaj să îi dea inelul de logodnă.

Pe 12 aprilie, acum 5 ani, i-a dat inelul de logodnă

Zilele trecute, cei doi au împlinit 5 ani de când Cătălin și-a făcut curaj și i-a pus inelul de logodnă pe deget. „Acum 5 ani, exact pe 12 aprilie, mergeam la țară, la bunicii mei, iar Cătă se purta un pic ciudat, ca și cum mi-ar fi ascuns ceva. Jihadda, nebunadda, cum mă știți, m-am prins imediat că ceva se întâmplă și l-am luat tare spunându-i: Tu mi-ai luat inel. El s-a blocat. Am deschis torpedoul și ce credeți, cutiuța era acolo. De emoție și de bucurie i-am zis că nu îmi pasă cum se întâmplă, dar să oprească mașina unde se poate și să mă ceară, că nu mai pot aștepta. El a vrut să creeze un moment frumos, pe scenă, la un concert. Evident că eu am stricat totul. Așa că a oprit mașina între două sate, efectiv în câmp, pe marginea unui șanț. Am ieșit amândoi din mașină, el s-a pus în genunchi și, în timp ce rostea întrebarea aia, au trecut două tractoare pe lângă noi. Eu nu am auzit ce spunea, dar răspundeam întruna DA, DA, DA. Cerere în căsătorie ca asta nu a avut nimeni. Și asta, pentru că nimeni nu-i ca noi. Și, întotdeauna când ne amintim cum s-a întâmplat, râdem cu lacrimi”, a spus Adda.

