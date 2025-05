Prezentă la Gala Premiilor Gopo, acolo unde Adrian Văncică a primit premiul pentru „Cel mai bun actor”, Adela Popescu a vorbit despre familia ei. Celebra actriță care a jucat în nenumărate telenovele, printre care „Lacrimi de iubire”, „Aniela” și „Pariu cu viața”, a afirmat că este greu să le facă față celor trei copii pe care îi are.

Adela Popescu are trei băieți cu Radu Vâlcan

„Toate ne dorim să fim mame cool, doar că de cele mai multe ori nu ne iese, pentru că sunt niște stimuli pe care nu îi poți controla. Adică eu mi-am imaginat că o să fiu o mamă foarte cool. Nu știu dacă și sunt, sincer. Mă gândesc uneori, când mai ridic tonul… Niciodată nu mi-am imaginat că voi face asta. Sunt situații pe care nu le poți gestiona decât așa.

Eu totuși am o haită acasă, nu am un copil. Am trei băieți, un efect de haită incredibil, adică la noi nu… Atunci eu trebuie să fiu cea mai lupoaică dintre toți”, a spus Adela Popescu pentru SpyNews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Recomandări Marcel Ciolacu vrea ca PSD să iasă din coaliția cu PNL: „Dacă colegii vor vota, îmi dau demisia ca premier”

Alături de Radu Vâlcan, fosta vedetă de la PRO TV are trei băieți, pe Alexandru (născut în anul 2016), Andrei (născut în 2018) și Adrian (născut în 2021), iar în urmă cu doar câteva luni Adela Popescu anunța că ar vrea să se întoarcă în televiziune, dar să aibă un program flexibil, care să-i permită să stea destul timp și alături de familie.

Se gândește la întoarcerea în televiziune

„Îmi lipsește televiziunea. Eu să fac televiziune nu mi-e greu. Îmi lipsește rumoarea aia, agitația aia dinaintea unui show. Mie nu-mi plac emoțiile și în general nici n-am. Asta e o zonă, în televiziune, unde nu am emoții. De exemplu, dacă e să prezint un eveniment, să fiu speaker în fața oamenilor, am emoții înainte. În televiziune n-am emoții, simt doar bucuria. Îmi place!

Eu acum analizez. Cred că sunt bună la emisiuni live, dar la cum m-am construit eu acum și la ce libertate mi-am recăpătat, un show live zilnic înseamnă că sunt blocată. Poate o să vreau să fac un proiect care e limitat. Ideal mi se pare ce face Radu Vâlcan. Merge în Thailanda, stă o lună-două și apoi emisiunea se difuzează pe parcursul a două-trei luni și se poate ocupa și de alte proiecte”, spunea Adela Popescu pentru Fanatik.

Vezi rezultate finale BEC la alegerile prezidențiale din 4 mai 2025!

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Marcel Ciolacu vrea ca PSD să iasă din coaliția cu PNL: „Dacă colegii vor vota, îmi dau demisia ca premier”

Urmărește-ne pe Google News