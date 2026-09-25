Adela Popescu a spus adevărul despre bani și revenirea la Pro TV. De ce a acceptat rolul din serialul „Fără Urmă”:„Nu este primordială”

Adela Popescu a vorbit deschis despre motivele din spatele revenirii sale în actorie. Actrița a spus de ce a acceptat rolul din serialul„Fără Urmă”, difuzat la Pro TV.

Adela Popescu a făcut mărturisiri sincere despre etapa în care se află pe plan profesional și personal, după mai bine de două decenii de activitate în televiziune și actorie. Îndrăgita actriță a revenit pe micul ecran în rolul principal din serialul „Fără Urmă”, o producție regizată de Anghel Damian și difuzată la Pro TV, după o pauză considerabilă, în care a ales să se dedice exclusiv familiei. Ea și Radu Vâlcan au trei băieți: Adrian, Andrei și Alexandru.

Adela Popescu a preferat să se implice doar în inițiative în care crede cu adevărat și care îi aduc bucurie, cum sunt serialul Fără Urmă și fillmul lui Tudor Giurgiu - 3 zile în Septembrie, care rulează în cinematografe.

Revenirea pe platourile de filmare nu a fost dictată de rațiuni financiare. Adela Popescu a subliniat că, după 20 de ani de muncă intensă și experiență acumulată, își permite luxul de a alege proiectele din pură plăcere, fără să simtă vreo presiune din punct de vedere financiar.

Adevăratul motiv pentru care Adela Popescu joacă în serialul de la Pro TV

„Iar acum, de exemplu, eu serialul ăsta îl fac din pură plăcere. Adică nu-l fac dintr-o necesitate, doar, doar, cum să zic, o necesitate emoțională, mai degrabă. Și sigur că partea financiară nu este de neglijat, dar nu ea este primordială. Asta încerc să spun”, a declarat Adela Popescu conform Sold Out Media.

Decizia de a încetini ritmul și de a lua o pauză prelungită a intervenit în momentul în care a realizat că programul încărcat de lucru o împiedica să fie prezentă la momentele esențiale din viața celor trei băieți ai săi. Oboseala acumulată și episoadele în care a lipsit de la serbări sau de la diminețile petrecute în familie au făcut-o să își reevalueze prioritățile.

„Eu doar am simțit, când mi-am dat seama că sunt peste măsură de obosită și că pierd, ratez serbările copiilor și că ratez diminețile cu ei, am zis: «Dar pentru ce? Adică, hai să facem o pauză, ce se poate întâmpla?» Ar fi prima pauză în 20 de ani de când muncesc aproape zi de zi. Dacă aș da timpul înapoi...”, a completat artista.

PRO TV difuzează Las Fierbinți în locul serialului Fără urmă

Iubitorii de comedie vor avea parte de o porție dublă de râs în fiecare săptămână. PRO TV a decis ca celebrul serial „Las Fierbinți” să fie difuzat de două ori pe săptămână. Pe lângă tronsonul consacrat de joi seara, de la ora 20.30, aventurile celor din Fierbinți vor putea fi urmărite și în fiecare seară de luni, începând cu aceeași oră. Această mutare vine direct în locul serialului „Fără urmă”, producție în care joacă Adela Popescu. După doar două episoade programate de PRO TV la aceeași oră cu reality-show-ul „Asia Express” de la Antena 1, producția românească este scoasă din tronsonul principal de prime-time notează TVmania.