Ce a răspuns Siegfried Mureșan când a fost întrebat dacă s-a „înrolat într-un serviciu secret din Germania”: „Habar nu am unde sunt”

Siegfried Mureșan a respins acuzațiile privind implicarea în serviciile secrete germane, subliniind că acestea sunt nefondate. Prim-ministrul desemnat a declarat că politica trebuie să fie separată de activitățile serviciilor de informații și spune că nici nu a fost vreodată într-un sediu de serviciu secret.

Ce a răspuns Siegfried Mureșan când a fost întrebat dacă s-a înrolat într-un serviciu secret din Germania

Într-un interviu acordat vineri dimineața pentru G4media.ro, Siegfried Mureșan a fost întrebat dacă „s-a înrolat vreodată într-un serviciu secret din Germania”. Premierul desemnat a răspuns acuzațiilor subliniind ferm că acestea sunt nefondate.

„Categoric nu. Nu am fost niciodată într-un sediu de serviciu secret. Nici la SRI, nici la SIE, habar nu am unde sunt sediile. Întotdeauna am crezut că politica e una, serviciile alta. În ziua de azi dacă ești serios, dacă îți vezi de treabă, dacă muncești, ești egal în Europa cu ceilalți din celelalte state”, a răspuns Siegfried Mureșan, în timpul interviului.

În urmă cu o zi, Siegfried Mureșan a declarat că nu a călcat niciodată în birourile SRI sau SIE și a lansat acuzații la adresa social-democraților.

Ce spune Siegfried Mureșan despre puterea serviciilor de informații

Întrebat despre puterea serviciilor de informații și percepția publicului asupra acestora, Mureșan a evidențiat nevoia de transparență și reglementări clare.

„Nu am informații specifice în acest sens, dar este evident că există o lipsă de încredere în societate și avem nevoie de claritate. De aceea am introdus în programul de guvernare aceste măsuri, reguli clare, ce au și ce nu au voie să facă serviciile”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a adăugat că, în absența clarității, cetățenii își vor pierde încrederea în aceste instituții, percepându-le ca fiind omniprezente. Potrivit lui Mureșan, serviciile ar trebui să se concentreze pe protejarea României și a cetățenilor săi, lăsând alte domenii, precum presa, biserica sau politica, să funcționeze independent.

Siegfried Mureșan vrea separarea politicului de serviciile de informații

În ceea ce privește reforma serviciilor secrete și a justiției, europarlamentarul a lansat critici la adresa PSD și a solicitat o schimbare în structura partidului.

„Poate ar fi timpul ca și PSD să aibă în conducerea partidului oameni politici puternici, independenți, autonomi și să-i dea ușor-ușor de-o parte pe cei cu doctorate pe la diferitele academii de informații, doctorate plagiate. E o problemă majoră de credibilitate pentru ei.

Eu vreau oameni politici puternici, independenți, liberi, nu oameni politici care înainte să poată lua o decizie să trebuiască să se gândească, să nu supere pe X sau pe Y.

Mă refer la toți cei care au mers pe la academiile de informații, au făcut studii pe acolo, îi știm din CV-urile lor. Eu întotdeauna am crezut că politica și serviciile de informații trebuie să fie separate”, a spus el, pentru G4media.ro.

Siegfried Mureșan a subliniat că politica și serviciile de informații ar trebui să funcționeze separat, fără ca politicienii să fie influențați de calcule externe.

Premierul desemnat consideră că o democrație funcțională necesită un control parlamentar mai riguros asupra serviciilor de informații. „Parlamentul trebuie să controleze guvernul într-o democrație și să aibă control parlamentar serios al serviciilor de informații”.