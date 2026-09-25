Adevărul despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Ce spune Corinna, soția lui: „Când aud, plâng”

Michael Schumacher continuă să ducă o viață departe de ochii publicului, la aproape 13 ani de la accidentul grav suferit pe o pârtie de schi din Franța.

Soția sa, Corinna Schumacher, a făcut însă noi dezvăluiri despre viața lor de familie într-un documentar Netflix dedicat carierei fostului campion mondial de Formula 1.

Filmul care readuce în atenție viața campionului

Filmul „Schumacher '94: The Birth of a Legend” urmărește sezonul din 1994, anul în care Michael Schumacher a câștigat primul dintre cele șapte titluri mondiale ale sale, alături de Benetton. Documentarul de 105 minute oferă și câteva imagini și mărturii despre relația dintre Michael și Corinna, inclusiv despre perioada de după accidentul din 29 decembrie 2013.

Deși Corinna apare în documentar și vorbește despre relația lor, producția nu oferă informații directe despre starea medicală actuală a lui Michael Schumacher. Fostul pilot german, în vârstă de 57 de ani, este în continuare îngrijit în condiții de maximă discreție, iar familia sa a făcut în repetate rânduri eforturi pentru a-i proteja viața privată.

Corinna Schumacher rămâne principala persoană care se ocupă de Michael, fiind sprijinită de o echipă formată din asistente medicale și terapeuți care îi oferă îngrijire permanentă. În noul documentar, ea vorbește mai ales despre începuturile relației lor și despre legătura puternică dintre cei doi.

Soția fostului campion povestește că piesa „Rush Rush”, interpretată de Paula Abdul, a avut o semnificație specială pentru cuplu. „Aceasta era melodia noastră pe atunci. Când o aud astăzi și sunt în mașină, plâng în sinea mea”, a mărturisit Corinna Schumacher.

Ea și-a amintit și de perioada în care relația cu Michael Schumacher abia începea și a dezvăluit că mama sa nu era deloc încântată de alegerea fiicei. „Mama mea era complet împotrivă”, a spus Corinna, explicând că aceasta îl privea pe Michael ca pe un pilot de karting foarte agresiv.

Corinna a mai povestit și despre momentele amuzante din perioada în care Michael Schumacher primea numeroase scrisori de la admiratori.

Un alt episod relatat de ea are legătură cu o admiratoare pe nume Jutta, care îi trimitea pilotului inclusiv lenjerie intimă alături de scrisori. Situația devenise atât de cunoscută încât expresia „Hai, Jutta” a ajuns să fie una dintre replicile standard ale lui Michael Schumacher atunci când primea corespondența respectivă.

Corinna Schumacher a vorbit cu emoție și despre modul în care a trăit succesele și înfrângerile soțului său. „Inima mea bate pentru el atunci când câștigă. Și când pierde. Inima mea este mereu acolo”, a spus ea.

Michael Schumacher, leziuni cerebrale grave

Accidentul suferit de Michael Schumacher pe 29 decembrie 2013, în stațiunea franceză Meribel, i-a provocat leziuni cerebrale grave. De atunci, familia a păstrat secretul asupra stării sale medicale, iar informațiile publice despre evoluția sa sunt extrem de puține.

Potrivit unor surse citate anterior de Daily Mail, Michael Schumacher nu ar mai fi imobilizat la pat. Informațiile prezentate de publicație susțin că fostul pilot se poate ridica și sta într-un scaun cu rotile, care poate fi împins în jurul proprietății sale din Mallorca și al reședinței din Gland, pe malul lacului Geneva.

În același timp, au existat de-a lungul anilor numeroase speculații despre starea lui Michael Schumacher. Una dintre teorii susținea că fostul campion ar suferi de sindromul „locked-in”, o situație în care pacientul este conștient și își păstrează capacitatea de a înțelege, dar nu poate comunica în mod normal. Surse citate de publicație au respins însă această variantă.

„Sentimentul este că înțelege unele dintre lucrurile care se întâmplă în jurul lui, dar probabil nu pe toate”, a declarat una dintre sursele citate în material.

Familia Schumacher a făcut din protejarea intimității lui Michael una dintre principalele sale priorități. În documentarul Netflix din 2021, Corinna explica faptul că soțul ei este în continuare prezent în viața familiei, chiar dacă lucrurile s-au schimbat radical după accident.

„Michael este aici. Este diferit, dar este aici, iar asta ne dă putere”, spunea ea atunci. Corinna dezvăluia că familia locuiește împreună și că Michael Schumacher urmează terapii, iar cei apropiați fac tot posibilul pentru ca el să fie cât mai bine și să simtă legătura dintre membrii familiei.