Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc, iar împreună au trei băieți minunați. Într-una dintre edițiile „Vorbește lumea”, prezentatoarea de la PRO TV a făcut o mărturisire care a luat prin surprindere pe toată lumea, inclusiv pe colegii săi de platou.

Vedeta a mărturisit că în urmă cu câteva zile a fost certată de soacră din cauza lui Shurubel, colegul ei de emisiune. Mama lui Radu Vâlcan consideră că Adela Popescu și Bogdan Ciudoiu fac prea multe glume la adresa colegului lor.

„Soacra mea îmi spune că ne batem joc de bietul Shurubel și să nu mai facem asta. Avem numai cazuri sociale aici”, a povestit Adela Popescu în cadrul emisiunii pe care o prezintă, relatează WOWbiz.

Cum se înțelege Shurubel cu Adela Popescu și Bogdan Ciudoiu

După plecarea lui Cove de la „Vorbește lumea”, Shurubel și Bogdan Ciudoiu au fost cei care i-au luat locul prezentatorului. Colegii Adelei Popescu sunt mereu plini de voie bună și distrează telespectatorii în fiecare dimineață. Shurubel a povestit recent cum se înțelege cu Adela și cu Bogdan.

„Cu Bogdan e destul de simplu, e prietenul meu de 15 ani, e nașul meu de cununie, deci i-am sărutat mâna la nunta mea. Am fost colegi în cea mai mare parte a vieții noastre profesionale și am dormit în aceeași cameră de hotel în toate deplasările. Mai apropiați de atât nu aveam cum să fim. În schimb, pe Adela am descoperit-o amândoi odată ce am intrat în echipa emisiunii. Și este extraordinară, fără să exagerez. Am descoperit o tipă funny, care intră în glumele noastre și nu se supără nici când îi împrumut hainele din garderobă și mă plimb în ele prin studio. E o femeie cu picioarele pe pământ, care, deși are trei copii acasă, reușește să mai copilărească și cu noi la platou, dar mai ales e un profesionist adevărat care ne-a ajutat și ne-a încurajat din prima zi. Singurul ei defect e că mănâncă orice găsește și bea din toate cănile de apă și lasă urme de ruj pe ele. În rest e perfectă”, ne-a declarat recent Shurubel în cadrul unui interviu.

