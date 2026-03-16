Încă de când a ajuns pe tărâmul asiatic, Radu Vâlcan a început să posteze imagini din Thailanda, dar să le și povestească fanilor săi de pe rețelele de socializare ce face el în pauzele de filmări.

Spre exemplu, în urmă cu aproximativ 24 de ore, prezentatorul de la Insula Iubirii a purtat un „dialog” cu un câine și a dezvăluit ce i-a „rostit” acesta.

Radu Vâlcan a vorbit cu un câine în Thailanda

„Într-o pauză de filmare vorbeam cu prietenul meu din poză despre singurătate și dor de casă. Și mi-a zis așa: «Frățioare, trăim vremuri în care totul e mai agitat, mai apăsat, mai plin de zgomot. Și, în mod ciudat, tocmai în astfel de momente începi să vezi mai limpede ce contează cu adevărat. Orgoliile, tensiunile, micile supărări, în viață, în profesie, în tot ceea ce facem, toate astea se micșorează dintr-odată.

Rămâne doar dorința simplă ca oamenii dragi să fie bine. Să existe liniște, să fim mai buni unii cu alții. Pentru că, atunci când lumea devine agitată, îți dai seama că adevărata liniște nu vine din lucruri mari, ci din prezența celor alături de care îți trăiești viața. Pace și liniște să fie»! Așa mi-a zis prietenul meu despre singurătate și dor de casă”, a scris Radu Vâlcan pe Instagram.

Apoi, la doar câteva ore distanță, vedeta de la Antena 1 le-a arătat tuturor fanilor săi de pe internet ce fotografie a primit de la Adela Popescu: soția lui Radu Vâlcan s-a fotografiat alături de Ilonka, bunica prezentatorului TV.

„Mi-a trimis Adela poza asta, a fost în vizită la mamaie Ilonka. Nu zic nimic despre dor. Este cumplit, oricum. Dar ce văd aici sunt două femei superbe. Zeci de ani între ele, dar milioane de inimi de la mine”, a scris Radu Vâlcan pe Instagram, în dreptul imaginii.

Adela Popescu a mâncat tort și a băut limonadă în România

În schimb, Adela Popescu le-a arătat fanilor ei de pe Instagram ce face ea în timp ce Radu Vâlcan se află în Thailanda la filmările pentru Insula Iubirii 2026: petrece în familie!

„Tort «pe vechi» făcut de soacra mea Emilia” și „Limonadă și tort diplomat pentru o duminică în familie. Radu Vâlcan, te oftici?” a scris Adela Popescu peste imaginile pe care le-a postat pe Instagram, la story. Mai mult decât atât, fosta prezentatoare TV a avut un mesaj și pentru cumnata ei. „Iza Vâlcan, vrei o felie?”, a mai scris vedeta peste imaginile cu tortul.

