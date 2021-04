Este în luna a șasea de sarcină, dar este foarte activă, se simte foarte bine. Adela Popescu, Radu Vâlcan și cei doi copii ai lor au plecat ieri, 19 aprilie, într-o vacanță la soare. S-au îmbarcat în avion cu destinația Egipt. În doar câteva ore au ajuns acolo, s-au cazat la un hotel pe malul mării și de acolo a început relaxarea.

Vedeta, însărcinată cu al treilea copil, s-a pozat lângă piscină în timp ce copiii se jucau. Pe Instagram, prezenatoarea de la Pro TV a făcut câteva declarații despre locația aleasă. Tot acolo a încărcat și fotografii, l-a surprins pe Radu Vâlcan în diverse ipostaze.

„Și am ajuns în Egipt. Acum suntem în Hurghada, acum câțiva ani am fost în Sharm El Sheikh, dar aici ne place mai mult pentru că este nisipul mai bun, plaja mai lată, intrarea mai lină. Acolo sunt multe pietre, intrarea e mai grea, pe un ponton”, a transmis vedeta fanilor ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Adela Popescu va naște al treilea copil în luna iulie, la mijlocul lunii, mai exact, și nu vrea să facă o operație de cezariană, preferă natural, la fel ca la ceilalți doi băieței.

„Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci. Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, a declarat recent vedeta la TV.

Citeşte şi:

Regele escrocheriilor. Un fost angajat SRI promitea joburi „în servicii” și pedepse cu suspendare. Cine este ultima sa victimă

Crimă și pedeapsă în epoca Sars-COV-2. Despre înfometarea pisicilor, a cerșetorilor și morții fără număr

Slujba de Înviere va fi oficiată în aer liber. Regulile pentru Paștele ortodox, stabilite miercuri

PARTENERI - GSP.RO Cel mai dur atac la Super Liga Europei: „Lumea moare și ei vor doar bani. Să-și bage în fund toate milioanele!”

Playtech.ro Bărbat din Târgu Jiu, mort după vaccinarea cu AstraZeneca. Ce au descoperit medicii în trupul lui

Observatornews.ro O TikTokeriţă a decis să divorţeze după ce a descoperit un detaliu în fotografia soţului, pe Facebook: „A fost cea mai ridicolă minciună"

HOROSCOP Horoscop 20 aprilie 2021. Peștii s-ar putea să intre în conflict cu o persoană asociată cu munca lor zilnică

Știrileprotv.ro Ce au discutat prinții William și Harry după înmormântarea bunicului lor. Credeau că nu îi aude nimeni. VIDEO

Telekomsport Europa, zguduită de o decizie anunţată oficial azi-noapte. Boris Johnson şi Emmanuel Macron, reacţii tranşante

PUBLICITATE Cum să profiți de ajitorul Mastercard dacă ai afacerea ta (PUBLICITATE)