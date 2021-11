Adela Popescu este mama e trei băieți și deja se gândește la momentul în care aceștia vor avea iubite. Soția lui Radu Vâlcan a postat pe una dintre rețelele de socializare un mesaj pentru viitoarea noră. Postarea vedetei de la PRO TV a stârnit multe reacții, iar mamele de băieți i-au dat dreptate.

„Vezi că în seara asta a fost necăjit și a dormit pe pieptul meu. Și s-a trezit deja de trei ori. O dată la pipi, apoi că a visat urât, și încă o dată să verifice că sunt lângă el. Și dimineața i-am pregătit o omletă. De fapt, ouă amestecate cu avocado și niște brânză, așa cum îi place lui. Am pus muzica și am dansat. Apoi am stat îmbrățișați un minut înainte să intre în grădiniță. I-am promis că la 16.00 mergem cu bicicletele în parc. Și am mers, deși eram foarte obosită. În fine, dar de ce îți spun ție toate astea? A, știu! Voiam să te avertizez, viitoare noră, că dacă te îmbufnezi de două ori pe an, atunci când am fi cu toții foarte fericiți să petrecem măcar Paștele și Crăciunul împreună, ai încurcat-o cu mine! P.S.: Tatăl a zis să îți mai transmit ceva, dar mă abțin”, a scris Adela Popescu.

Și Laura Cosoi a reacționat la postarea prezentatoarei TV. „Adorabilă”, a spus actrița, în timp ce răspunsul Adelei Popescu nu a întârziat să apară: „Deci Crăciunul și Revelionul îl fac copiii cu noi sau cu voi? :))”.

Soția lui Radu Vâlcan se bucură de fiecare moment petrecut alături de cei trei copii ai săi, pentru că realizează că va veni momentul când aceștia nu își vor mai petrece mereu sărbătorile alături de ea.

Adela Popescu, mama a trei băieți

Alexandru, Andrei și Adrian sunt cei trei băieți ai Adelei Popescu și ai lui Radu Vâlcan. Vedeta și-a revenit spectaculos după cele trei sarcini și se bucură că nu a avut probleme la naștere.

„În fiecare dimineață mă trezeam și calculam câte zile mai am până ajung la termen. În fiecare seară mă rugam pentru asta. Din fericire, bebelușii mei nu s-au grăbit și le-am promis încep de la prima «întâlnire» că o să îi țin în brațe și o să îi iubesc toată viața mea. Știu cât de dureros trebuie să fie pentru părinții cu bebeluși născuți prematur, însă mai știu și că totul va fi bine. Puii au nevoie de atingerile mamei mai mult decât de orice. Atingerile fac minuni. Bebelușii născuți prematur stau în incubator și nu au parte de asta, așa că vă rog să transmitem un mesaj de încurajare pentru părinți și pentru puișorii lor”, a scris recent Adela Popescu pe rețelele de socializare.

