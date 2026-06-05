„Conform evaluării serviciilor noastre de informații, precum și a celorlalte țări NATO, Rusia ar putea declanșa un atac asupra NATO până în 2030”, a declarat liderul laburist în timpul unei vizite la o companie de apărare din Wiltshire.

„Nu este o exagerare să spunem că trăim în cea mai periculoasă și incertă perioadă a vieții noastre”, a subliniat Starmer, adăugând că este „responsabilitatea” Guvernului său „să fie pregătit”.

Acest avertisment este un ecou al celui al secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a declarat în decembrie anul trecut că Rusia „ar putea fi gata să folosească forța militară împotriva NATO în termen de cinci ani”.

Regatul Unit, care și-a văzut capacitățile diminuându-se din cauza investițiilor reduse în apărare, s-a angajat să-și crească cheltuielile militare în următorii ani.

Prim-ministrul britanic a anunțat că Guvernul său va publica un plan de investiții în apărare „înainte de summitul NATO”, programat pentru începutul lunii iulie, la Ankara.

Acest plan ar fi trebuit să fie făcut public în toamna anului trecut, dar a fost amânat din cauza constrângerilor bugetare, exacerbate de consecințele economice ale războiului din Orientul Mijlociu.

Mai mulți oficiali militari de rang înalt sau foști și-au exprimat îngrijorările în legătură cu această întârziere, argumentând că transmite un mesaj greșit industriei britanice de apărare și aliaților din NATO.

Vineri, șeful Statului-Major al Apărării, Richard Knighton, a avertizat că Regatul Unit „trebuie să cheltuiască mai mult pentru apărare și mai rapid”. Rusia „sondează, provoacă și testează apărarea noastră”, a insistat el.

„Trebuie să fim pregătiți pentru conflicte potențial mai lungi și mai masive, precum cel pe care îl vedem în Ucraina”, a adăugat el, pledând în special pentru creșterea investițiilor în drone și alte sisteme autonome.

Regatul Unit s-a angajat să își majoreze cheltuielile militare la 2,5% din PIB până în 2027 (o creștere care include agențiile de informații) și până la 3% după 2029.