Adelina Pestrițu își donează hainele. “Îmi scriu ce-și doresc, iar eu le trimit lucrurile pe cheltuiala mea”

În garderoba Adelinei Pestițu nu ai loc să arunci un ac. Fosta prezentatoare TV este mereu în pas cu moda și face shopping regulat, așa că dressingul ei geme de haine, iar până se va muta într-o casă nouă, unde va avea mai mult loc pentru rochii, bluze și pantofi, e nevoită să dea din lucruri de fiecare dată când vine cu ceva nou. Altfel, n-ar avea unde să le mai pună.

Cele mai fericite de ”curățenia” ei regulată în garderobă sunt admiratoarele de pe conturile ei de socializare, care îi cer de la obraz să le trimită haine și, culmea, le mai și primesc.

În garderobă are și haine de 50 de lei

”Hainele le donez. Mă refer la cele de care m-am plictisit. Sau la cele pe care nu le-am purtat. Am haine cărora nici măcar nu am îndrăznit să le rup eticheta… După un timp petrecut în dressingul meu, consider că e cazul să aibă un alt proprietar. Și fac cumva ca aceste haine să fie motiv de bucurie pentru alt fete care au nevoie sau care s-ar bucura de ceva nou. În principiu, ajut oameni nevoiași, fie că sunt de pe stradă sau pe care deja îi știu și la care merg cu drag – îi vizitez nu doar de sărbători, așa cum se poartă.

Mai am fete pe Facebook și pe Instagram care-mi scriu că-și doresc haine de la mine. Iar eu le răspund la mesaje. Și le trimit lucrurile pe cheltuiala mea. Apoi, îmi place să văd poze în care poartă hainele sau mesajele lor de bucurie. Sunt fete care poate nu-și permit o anumită pereche de încălțări, nu neapărat foarte scumpe”, a mărturisit Adelina Pestrițu pentru Libertatea.

Bruneta a mai spus că în garderoba sa nu se găsesc numai haine și încălțăminte foarte scumpe, așa cum s-ar părea.

”Am și haine de 50 de lei. Dar și altele, la sume mai mari”, a adăugat aceasta.

