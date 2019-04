Adevăratul motiv al despărţirii dintre Nicoleta Voicu şi Gheorghe Turda

„Omeneşte, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă. Au fost multe plecări, reveniri. Eu fiind singura care m-am zbătut şi am venit cu toate armele ca lucrurile să devină conştiente pentru persoana din viaţa mea, m-am luptat cu morile de vânt văzând că această constienţă care nu se activează”, a mărturisit Nicoleta Voicu, în platoul emisiunii „Agenţia VIP”.

„Lucrurile n-au evoluat aşa încât eu să ajung să am o singură adresă. Să ajung iar să stau ca la începutul relaţiei… Adică după un an şi trei luni, după această perioadă în care devotamentul meu să fie la maxim… Au intervenit nişte lucruri independente de voinţa mea. Aceasta este stabilitatea lui emoţională să zic încât să ia o decizie. Nu ştiu, încă mai sunt lucruri despre care prefer să nu vorbesc şi despre care nu voi vorbi niciodată. Dacă nu ar fi fost această situaţia delicată, despre problema lui de sănătate. El se supara că-i port grijă. Am fost singura. Nici măcar n-a luat în seamă”, a dezvăluit Nicoleta Voicu în cadrul emisiunii.

Citește și

Reporterul Libertatea, martor la dezastrul de la Catedrala Notre-Dame: „Sunt lângă sute de oameni care privesc neputincioși flăcările”

Citește mai multe despre Gheorghe Turda, nicoleta voicu și impacare pe Libertatea.