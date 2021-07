Adevărul despre despărțirea dintre Andi Constantin și Ana Bene. Burlacul a recunoscut. „Ea nu are nicio vină”

„Vreau să îi mulțumesc acestei femei pentru răbdarea, puterea și bunăvoința pe care o poartă în ea!

Știu, există unele persoane care ar fi făcut totul mai bine ca mine, persoane care ar fi ales altfel decât mine, persoane care din canapeaua lor, totul părea mai ușor.

Nu îmi cer scuze că nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor voastre, ale celor puțini și vehemenți, ci vă rog doar să vă îndreptati acele frustrări către mine și nu către ea”.

Andi Constantin s-a declarat astfel că el e vinovatul pentru separarea de Ana Bene, ci nu ea, așa cum mulți au ținut să creadă.

„Ea nu are nici o vină, nu cunosc persoană mai bună ca ea. În schimb, eu, dacă sunt vinovat de ceva, este că am făcut ceea ce am simțit și dacș pentru asta sunt de condamnat, atunci sunt aici pentru judecata voastră”, a mai spus el.

