„Relația dintre mine și Ruxandra este de mamă-fiică. M-a luat în grija ei de la o vârstă fragedă și m-a făcut omul care sunt azi. Dacă nu era ea, nu aș fi făcut ceea ce îmi place, nu l-aș fi cunoscut pe Vlad, nu aș fi ajuns să fiu înconjurată de atâția oameni frumoși. Nimic nu este întâmplător, iar întâlnirea cu Ruxandra este una dintre cele mai fericite întâlniri din viața mea! Cel mai mult ne place să mergem la shopping împreună.

Lăsăm băieții acasă, ca să nu ne grăbească, și, în ritmul nostru, ne facem de cap. Ne cerem sfatul una alteia, probăm, ne gândim, ne răzgândim, când obosim ne așezăm la o cafea și pălăvrăgim, iar după, o luăm de la capăt. E activitatea noastră preferată. Desigur că petrecem timp și toți patru, mergem în vacanțe împreună, la film, la teatru, ne vedem în fiecare zi la filmare, iar în fiecare duminică se strânge toata familia la masă.

Cât despre mediul profesional, întotdeauna ne cere să ne întrecem pe noi înșine, să fim mai buni și mai buni cu fiecare secvență, replică sau lacrimă. Ne ceartă când merităm (de cele mai multe ori, mai aspru decât pe ceilalți, pentru că suntem ai ei) și ne laudă dacă am dat tot ce am putut. Este un om profesionist cu o intuiție nemaipomenită care oferă oamenilor tot ce are mai bun”, a declarat Cristina într-un interviu acordat pentru revista Viva!

Citește și

INTERVIU nefardat cu președintele FRG despre situația dificilă în care se găsește gimnastica românească: „Degeaba așteptați minuni de la Răducan”

Citește mai multe despre cristina ciobanasu, ruxandra ion și intr-o relatie pe Libertatea.