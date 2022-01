Invitat acum câteva luni în podcastul „Acasă la Măruță”, Adrian Mutu a vorbit despre cariera lui în fotbal, dar și despre cea în bucătărie. Fostul fotbalist a fost întrebat dacă soția lui, Sandra, gătește. A spus că nu, el e cel care are grijă să facă diverse preparate pentru familie. Se pricepe să facă chiar și ciorbă de perișoare sau ardei umpluți.

„Gătește Sandra?”, l-a întrebat Cătălin Măruță, iar Adrian Mutu a spus: „Nu, eu. Masterchef sunt. Gătesc orice, pe bune. Gătesc cu drag. Nu îmi place să mă ajute, nu-mi place nimeni în bucătărie să mă ajute. Asta nu fac (n.r. nu spală vasele). Când gătesc mă relaxez foarte tare, îmi place foarte, foarte mult să gătesc și atunci pentru mine nu e…

O să îți spun o întâmplare interesantă. Eu fac orice, de la tăiat ceapă, orice…Îmi place să stau eu, cu gândurile mele și îi dăm drumul. Ca antrenor, când am pierdut un meci…Am venit odată acasă, am pierdut un meci, mi-am pus un pahar de vin roșu și am întrebat-o pe Sandra ce vrea să mănânce și am început să gătesc, am început să tai, ea s-a dus să doarmă. Eu până la cinci am stat, cinci feluri am gătit. Când a venit ea, aveam ardei umpluți, ciorbă de perișoare, toate nebuniile le făcusem.

Dacă aveam nervi, m-am apucat de gătit, am făcut cinci feluri. I-am zis să mai dea pe la vecini. M-am relaxat și am reușit să fac așa o analiză în timp ce găteam”, a declarat pe YouTube antrenorul.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15-16 ani. Eram însurat”

În anul 2013, Adrian Mutu divorța de Consuelo, cea de-a doua soție a lui și femeia care i-a dăruit două fetițe. Rapid, în 2014, fostul fotbalist devenit antrenor avea să înceapă o relație cu Sandra Bachici, cea care a devenit doamna Mutu. S-au căsătorit în 2015, iar în 2017 avea să vină pe lume băiețelul lor, Tiago Mutu.

Acum ceva vreme, antrenorul a fost invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, unde a dezvăluit că își cunoaște soția de mai mulți ani, a remarcat-o în 2010, pe când ea era Miss România. „Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15-16 ani și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: «Ce fată frumoasă!» Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit Adrian Mutu pe YouTube.

De șapte ani, cei doi sunt de nedespărțit. Au stat o perioadă în Dubai, apoi au revenit în România, unde el a devenit antrenor. E ocupat, dar nu uită niciodată de familia lui. „Cu Sandra sunt de 7 ani împreună și suntem foarte fericiți. Are o înțelepciune de bănățeancă, o sensibilitate și o finețe incredibile pentru cei 28 de ani ai ei. Sandra e o ființă solară, se vede asta și pe cel mic, cum l-a crescut. Recunosc că sunt gelos.

Pe Tiago vreau să îl duc la fotbal peste un an. De la doi ani a pus piciorul pe minge, sper să mă moștenească. Îmi place să gătesc, mă relaxează. Țin minte că am pierdut odată un meci și am gătit cinci feluri, de nervi. Făcusem ardei umpluți și ciorbă de perișoare, până la cinci dimineața am stat. Se umpluse frigiderul. În șapte ani, eu cu Sandra nu ne-am certat niciodată. Părinții și socrii s-au mutat la București de un an, de când cu pandemia, stau lângă noi. Vin pe la noi mai mereu, ne înțelegem perfect. Mama-soacră e mână de fier în familie. Rezolvă tot!”, a mai povestit Adrian Mutu.

