Adrian Țuțu, primul câștigător de la „Românii au talent”, și-a deschis sufletul în fața tuturor. Cum arată și cu ce se ocupă acum. „Am investit cât am putut”

Recent, artistul a decis să-și deschidă inima în fața fanilor săi și a vorbit pentru prima dată despre eforturile pe care le-a făcut pentru a-și croi un drum în lumea artistică, dar și despre costurile imense.

„Pentru că abia câștigasem o sumă de bani, am hotărât să investesc totul în pasiunea mea, iar sufletul meu mi-a spus că trebuie să petrec cât mai mult timp pe lângă oamenii deja pricepuți din industria muzicală, să pot învăța și eu să fac ceea ce fac ei. Au urmat multe zile, multe nopți în care am făcut numai asta.

Eram însetat de cunoaștere și voiam să prind cât mai multe, ca mai apoi să îmi fac propriul studio. Bineînțeles că, odată cu informația pe care o câștigam, chiria încă venea.

Pentru că stăteam până la ore târzii în noapte, taxiurile nu se plăteau singure, iar atunci când stai trei sferturi din zi la studio mâncarea te costă mult mai mult pentru că nu mai ai timp să gătești.

Pe lângă toate astea mă uitam la ceilalți artiști și văzând cum își păstrează imaginea, cât investesc în ei, îmi doream și eu să fiu la fel.

Am investit cât am putut de mult în mine, dar totodată nu am uitat să îmi renovez apartamentul și să-i țin aproape pe oamenii care atunci când nu aveam ce pune pe masă, îmi lăsau mâncarea la ușă, ciocăneau, după care fugeau deoarece știau că eu nu suportam ideea de a fi ajutat în acest mod”, a mărturisit Adrian Țuțu de la „Românii au talent” pe contul său de socializare.

S-a întors în Capitală

A muncit timp de 5 ani în diferite domenii, însă nu a renunțat la obiectivul său. A creat piesa „Mai tare”, care l-a readus în atenția publicului, și s-a întors la București.

„Au urmat încă 5 ani în care am muncit în diverse domenii prin București ca să pot strânge bani să îmi fac studioul mult visat.

Pe lângă muncă, am continuat să fac și muzică, încercând să-i țin aproape pe cei care cred în mine și să nu dezamăgesc. (…)

Acum am aceleași scule pe care le-am văzut prin studiourile profesionale, am echipamentul video pe care l-am dorit atât de tare și studioul foto care împreună completează pachetul de care are nevoie un artist muzical (…)”, a mai mărturisit Adrian Țuțu, câștigătorul de la „Românii au talent”, pe contul său de socializare.

