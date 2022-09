Cei doi nu au stabilit o dată anume, dar speră ca evenimentul să aibă loc în curând. George Restivan a fost nevoit să plece de urgență în SUA pentru o operație la umăr, dar când se va întoarce vor stabili mai multe detalii. „O să vină curând, da! Deocamdată să ajungă soțul acasă. Mai are o săptămână și vine. Nu am fixat nimic, o să stabilim împreună, nu am apucat, nu am reușit, nu am avut cum.

Aici în țară, doar cu prieteni apropiați o să facem o megapetrecere, atât. Nu vreau nuntă, nu vreau, nu știu ce… O petrecere frumoasă, să mă simt bine, să dansez până dimineață”, a declarat Adriana Bahmuțeanu la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Fiul lui George locuiește cu mine, am grijă de el”

În România a rămas alături de Adriana chiar fiul logodnicului ei. George Restivan a mai fost căsătorit, însă soția lui s-a stins din viață, iar el a rămas cu un copil. Băiatul se adaptează în România și locuiește chiar în casa vedetei. „Fiul lui George este în procesul de adaptare la viața din România. Și-a găsit deja și prieteni, se distrează. Locuiește cu mine, am grijă de el. Am fost și la mare, ne-am distrat”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu acum câteva zile pentru Fanatik.

Recomandări Cuvintele de neuitat scrise de noul rege al Angliei, Charles a III-lea, despre români

„Când ne-am logodit, voiam să ne și căsătorim. Doar că, cum a fost totul din scurt, a fost mai complicat. El avea nevoie de extrasul de stare civilă de la Arad, trebuiau depuse actele cu 10-15 zile înainte, am crezut că rezolvăm în timp util, dar nu s-a putut. Așa că, acum, suntem doar logodiți. Nunta va fi la anul.

Dacă logodna a fost una discretă, doar cu câțiva apropiați și membrii ai familiei, la petrecerea de nuntă va fi multă lume, vreau să fac un eveniment mare. Oricum, de data aceasta vom anunța totul din timp”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ce spune Cristian Tudor Popescu despre divorțul Simonei Halep. „Bine că n-a divorțat Simona de...”

Playtech.ro ȘOC! Ce avere COLOSALĂ avea Regina Elisabeta! Suma halucinantă pe care a lăsat-o în urmă

Observatornews.ro Adolescenţii români îşi cumpără droguri "îndoite" cu insecticide sau otravă de șobolani: ''E cumplit pentru părinte să vadă cum copilul cumpără moarte''

Știrileprotv.ro Ce se va întâmpla imediat după moartea Reginei Elisabeta a II-a. Informațiile secrete dezvăluite după o scurgere de informații

FANATIK.RO Dani Oțil, revoltat de postările despre moartea Reginei Elisabeta: “Câte glume poți să faci?”

Orangesport.ro Secretul Simonei Halep care l-a scos din sărite pe Toni Iuruc. Relaţia lor a luat-o la vale din acel moment. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 9 septembrie 2022. Scorpionii trebuie să fie cât pot ei de rezonabili și de calmi, ca să nu-și provoace singuri pagube în relații

PUBLICITATE Legătura dintre regina Elisabeta a II-a si regele Mihai! Gest impresionant al acesteia la Jubileul de Diamant