Adriana Bahmuțeanu și George Restivan vor avea nunta în toamna acestui an, iar fosta prezentatoare TV are planuri mari în legătură cu activitatea sa profesională. Vedeta de televiziune s-a hotărât să-și schimbe domeniul de activitate și va renunța și la cariera în politică.

Fosta soție a lui Silviu Prigoană a făcut câteva cursuri acreditate de psihologie atât în România, cât și în Statele Unite ale Americii și vrea să urmeze o carieră în domeniu.

Adriana Bahmuțeanu este hotărâtă să își deschidă un cabinet de psihoterapie. În cazul în care se va muta în America, acolo unde a locuit până acum logodnicul ei, vedeta vrea să profeseze în acest domeniu.

„Uite, am terminat studiile, luna viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, îmi iau dreptul și de liberă practică, mai am niște proiecte, pe psihoterapie. Îmi deschid și un cabinet, mai multe vreau să fac. E păcat, am muncit până acum ca să ce?

Oamenii se maturizează, noi ne schimbăm. Nu există să fii la fel ca acum 10-15 ani. Am alte planuri, adică, am anumite studii care nu sunt recunoscute în România, dar în America sunt recunoscute și pot să practic. Sunt la prima grupă din lume, e ceva pe specialitate.

George se uita când eram la cursuri online și spunea că doctorul acela este foarte cunoscut în America”, a declarat Adriana Bahmuțeanu la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

„Totul se întâmplă cu un motiv în viață”

Momentan, vedeta nu a stabilit dacă se va muta definitiv din România și așteaptă să vadă pe ce drum o vor lua după nuntă. „Totul se întâmplă cu un motiv în viață. Vedem ce o să fie. Deocamdată suntem bine”, au mai dezvăluit cei doi în cadrul emisiunii moderate de Dan Capatos, potrivit spynews.ro.

Adriana Bahmuțeanu susține că anumite persoane au vrut să o despartă de George Restivan

După divorțul de Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a încercat de mai multe ori să își refacă viața, însă relațiile sale s-au dovedit a nu fi ce trebuie pentru fosta prezentatoare TV. Anul trecut l-a cunoscut pe George Restivan, bărbatul cu care s-a logodit de două ori în biserică și cu care urmează să facă nunta.

Jurnalista a declarat pentru cancan.ro că nu de puține ori au existat persoane care au încercat să intervină în povestea ei de dragoste și să o separe de George Restivan. „Au fost și diverse persoane care au băgat bățul prin gard, i-au făcut avansuri, mai mult, m-au bârfit pe mine. Au spus de toate, doar, doar ne despărțeau. Uite, nu a fost așa”.

Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu nu s-a arătat deloc interesat de alte femei care au încercat să îi intre în grații în această perioadă și nu a ascultat gura lumii. „Pe George nu l-a interesat gura lumii. Și nici nu a căzut în capcanele amoroase, să spun așa”.

„Ne înțelegem din priviri”

Vedeta are numai cuvinte de laudă la adresa iubitului ei. „E fix cum mi-am dorit să fie. Chiar suntem pe aceeași lungime de undă, ne plac aceleași lucruri, avem aceleași obiceiuri. De multe ori, ne planificăm o ieșire în oraș în timpul zilei, apoi renunțăm, că vrem să stăm acasă. Sau mergem pe undeva și ne înțelegem din priviri când să plecăm”, a punctat jurnalista.

