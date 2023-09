Adriana Bahmuțeanu l-a dat în judecată pe Silviu Prigoană și face tot ce îi stă în puteri, pentru ca fiul cel mic să poată locui cu ea. Fosta prezentatoare TV a fost recent într-o vacanță în Statele Unite ale Americii alături de cei doi băieți ai săi, dar și de logodnicul ei, George Restivan. Când s-au întors în România, fiul cel mic al vedetei și-a exprimat dorința de a se muta la mama lui.

„Da, am înaintat această cerere. Fiul meu cel mic și-a exprimat dorința de a locui cu mine, la întoarcerea din vacanță. Asteptăm ca instanța să stabilească un termen”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru Spynews.ro.

Imediat ce a aflat de acțiunea fostei sale soții, Silviu Prigoană a reacționat: „Adriana Bahmuțeanu a încălcat hotărârea judecătorească și este infracțiune, în primul rând. Și, în al doilea rând, nu a dus copilul la școală, este o altă infracțiune, două infracțiuni una peste alta, care se sancționează cu închisoare. Însă își asumă responsabilitatea a ceea ce face. S-au ocupat avocații. Am înștiințat Protecția Copilului Sector 3, Sector 5, Poliția, executorul judecătoresc. S-au făcut toate demersurile necesare. Copilul nu a fost adus acasă, conform hotărârii judecătorești. Dânsa avea obligația să aducă copilul acasă. Ulterior, dacă dorea să facă ceva, există proceduri legale. Cum eu am procedat legal, și dânsa trebuia să procedeze legal, legea este numai pentru unii, nu pentru toată lumea. Probabil cel mic locuiește la Adriana, abuziv. Nu am cunoștință, știu că nu a fost adus acasă, conform hotărârii judecătorești, la domiciliul meu. Ea avea obligația să ia și să îi aducă. Ce știu cu siguranță, de pe cântarul medicului de familie, este că a plecat cu 80 kg și s-a întors cu 90 kg, în 3 săptămâni. Totuși, are 12 ani…”.

„Am vrut să mă înțeleg cu domnul Prigoană pe cale amiabilă”

În urmă cu 4 ani, în anul 2019, Adriana Bahmuțeanu a acceptat ca băieții săi să aibă domiciliul la tatăl lor. Vedeta susține că fostul soț nu i-a permis să își vadă copiii, așa cum prevedea hotărârea judecătorească. Marți, 12 septembrie, fosta soție a lui Silviu Prigoană a făcut dezvăluiri neașteptate.

„Am vrut să mă înțeleg cu domnul Prigoană pe cale amiabilă. Am vorbit cu avocata dânsului de mai multe ori. Avocații au vorbit între ei să facem un acord notarial prin care fiul nostru Eduard să poată locui la domiciliul meu. Deși, inițial a fost de acord, a refuzat să mai facem acest act notariat. Am fost obligată de situație să depun ordonanță de urgență la tribunal și aștept de două săptămâni un termen.

Deși legea spune că toate cazurile cu minori se judecă cu celeritate, adică la urgență. (…) El este expus agresiunilor din partea tatălui în mod repetat. Domiciliul ambilor mei copii s-a schimbat și am fost de acord cu asta, am zis că am renunțat la judecată. În 2019 am fost de acord să schimbăm domiciliul de la mine la fostul meu soț, Maximus își dorea să locuiască cu el, custodia a rămas comună, deși noi nu am discutat absolut deloc, doar prin notificări sau avocați”.

„Mi-au spus copiii că tatăl lor e nervos și violent”

Adriana Bahmuțeanu susține că Silviu Prigoană nu i-a dat voie în pandemie să își vadă copiii, iar motivul principal a fost legat de restricțiile de la momentul respectiv. Vedeta susține că fiul cel mic refuză să mai meargă la școală, pentru că se teme că tatăl lui va veni după el și îl va lua acasă cu forța.

„În timpul pandemiei nu am avut acces să-mi văd copiii, mi-a fost ruptă legătura cu copiii mei. Am sesizat în timpul pandemiei DGASPC pentru a verifica vizitele. În acest an, fostul meu soț a fost de acord să petrecem o vacanță împreună eu și copiii, am plecat în America, iar acolo, fiul meu cel mic a spus că nu-și mai dorește să locuiască la tată și vrea să se mute la mine. Pe lângă acestea, a dorit în mod expres să meargă la Protecția Copilului și la autorități pentru a mărturisi tot ceea ce s-a întâmplat.

Mi-au mai spus copiii că tatăl lor e nervos și violent. Le-am spus că la mine au un loc sigur, dar să se hotărască pentru a face actele, să fie decizie judecătorească. Lui îi place foarte mult scandalul și mă denigrează de mai mulți ani”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Silviu Prigoană, acuzații grave: „Au fost torturați, i-a legat cu scotch, cu curele, i-a bătut”

La rândul său, Silviu Prigoană vine și el cu acuzații dure la adresa fostei sale soții. Omul de afaceri susține că Adriana și-ar fi torturat copiii.

„Asta e o situație bună, cum să nu fie? Nu, îmi pare rău, copilul meu nu a fugit de acasă. Cu mincinoșii discutăm ca și cu mincinoșii. După ce s-au întors din America, amândoi copii au venit la mine acasă, cu taxiul. Conform hotărârii judecătorești, spunea că trebuia să-i aducă mama. Au venit acasă amândoi, ne-am pregătit de școală pentru 4 septembrie.

Am mers la magazinul școlii pentru uniformă că s-a îngrășat copilul. Eduard s-a îngrășat în vacanța din America, de 3 săptămâni, 10 kilograme. Nu poți să te îngrași 10 kilograme în 3 săptămâni. Eu am văzut când a luat uniforma pe el. Mi-au spus la magazinul de la școală că nu au mărime pentru el. L-a luat la 80 kg și s-a întors cu 90. Eu am luat copilul în urmă cu 5 ani la aceeași greutate. Mi l-a dat instanța, știți cum a fost. Au fost torturați, i-a legat cu scotch, cu curele, i-a bătut. Copiii n-au venit la mine că le-am cerut eu că au fost torturați, că sunt probe.

„Maximus a fost legat și torturat, iar lui Eduard pe 26 decembrie i-a fost spart capul cu telefonul”

I-a spart capul. Maximus a fost legat și torturat, iar lui Eduard pe 26 decembrie i-a fost spart capul cu telefonul. Vă mai trimit dovezi ulterioare. Patru ani nu s-a întâmplat nimic, totul a decurs normal, iar acum, după ce a venit din America, doamna care face emisiuni pe Facebook, la 100 de urmăritori, vrea să iasă în evidență.

Copilul a venit la mine acasă și m-a întrebat dacă poate să doarmă la mami. I-am zis că da, acolo se culcă lumea la 5 dimineața, nu cu program ca la mine, la 10 seara. I-am zis să vină a doua zi să mergem la croitor. Pe la 14.00 îmi trimite mesaj că rămâne la mami. Apoi ne blochează pe mine și pe fratele lui. I-am trimis mesaje. Ca să stea la mamă trebuie o hotărâre judecătorească. Nu a fost niciodată vorba de violență, așa cum am trimis eu probele cum s-a întâmplat cu ei când au stat la mama lor. Eu mă prezint la un judecător unde se pot confirma cele spuse, nu doar declarația unui copil”, a spus Silviu Prigoană la Xtra Night Show.

