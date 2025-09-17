Adriana Bahmuțeanu trăiește una dintre cele mai emoționante perioade din viața sa. Vedeta a anunțat, în cadrul emisiunii Spynews TV, că pe 2 octombrie va avea loc cununia civilă cu logodnicul său, George Restivan, într-o ceremonie simplă, la primărie.

„Noi facem doar o cununie civilă pentru că până acum ne-am tot chinuit cu actele, am mai depus odată actele la primărie, dar nu erau gata. Mâine din nou mergem la primărie să ducem ultimele acte, să vedem ce mai trebuie, și pe 2 octombrie ne vom căsători legal. Facem doar o cununie civilă la casa de căsătorii a primăriei, nu facem petrecere, nu mergem la restaurant, nu suntem duși cu capul să mergem la manele sau să ne bem mințile prin vreo bodegă. Nu există așa ceva.

Nunta propriu-zisă și petrecerea de nuntă o să o facem anul viitor, pentru că nu e o petrecere de nuntă, va fi un șpriț cu prietenii”, a spus Adriana Bahmuțeanu la Spynews TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Adriana Bahmuțeanu va lua numele de familie al lui George Restivan

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Adriana și George și-au oficializat logodna în aprilie 2023, într-o biserică din Ucraina, unde au purtat costume populare românești. De această dată, vedeta a decis să marcheze momentul cu o alegere vestimentară neobișnuită: va purta o ținută neagră, ca semn de respect față de mama sa, care s-a stins din viață recent.

„La starea civilă voi merge îmbrăcată în negru. Eu sunt în doliu după mama. E un semn de respect”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Întrebată dacă va prelua numele soțului după căsătorie, Adriana Bahmuțeanu a confirmat: „Da, o să mă cheme Restivan. Dar nu renunț la Bahmuțeanu, pentru că este numele meu public”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE