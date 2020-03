De Denisa Macovei,

Vorbind din propria experiență, trecută prin mai multe divorțuri, Adriana Bahmuțeanu ține, de aproape doi ani, seminarii cu diverse teme sociale, printre care relațiile abuzive, toxice sau despărțirile dureroase.

“Toate problemele au și o soluție. Este important să găsim soluția. Dacă eu am stat cu burta pe carte atât timp, de ce să nu-i pot ajuta și pe alții? În plus, am o experiență proprie, aș zice unică, în țara asta. Mi-am găsit propriile soluții și am citit și citesc în continuare, mă pregătesc continuu pentru a găsi formule potrivite pentru multe din problemele care apar în relațiile disfuncționale. Pe noi nu ne învață nimeni cum să relaționăm, cum să iubim, cum să vorbim cu partenerul”, ne-a povestit Adriana Bahmuțeanu. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că a luat decizia de a împărtăși altora din trăirile ei abia după ce s-a vindecat complet, proces care a durat foarte mult, după cum știm cu toții: “Eu am trecut prin toate etapele astea ale durerii, am ținut doliu după căsnicia mea moartă, i-am făcut colivă, i-am aprins lumări și, după ce am ieșit din doliu, a venit renașterea. Am ținut doliu un an și ceva, aproape doi”.

«Am simțit nevoia să-mi plâng durerea și nefericirea»

Chiar dacă, din exterior, divorțurile și reîmpăcările cuplului Bahmuțeanu-Prigoană erau privite poate cu amuzament, pentru Adriana a fost o perioadă din care cu greu și-a revenit, fiind extrem de afectată psihic: “Este normal să ții doliu. Dacă nu ții, dacă nu-ți plângi relația, dacă nu-ți strigi durerea, nu poți să te echilibrezi. Eu am făcut și terapie și nu îmi e rușine să recunosc. Am făcut foarte multă dezvoltare personală și asta m-a ajutat. Eu am simțit nevoia să-mi plâng durerea și nefericirea și să analizez de ce s-a întâmplat așa, ce ar fi putut să fie bine, de ce nu a fost, iar acum văd altfel lucrurile, văd altfel relațiile, văd altfel viața în general”, ne-a mai mărturisit Adriana Bahmuțeanu.

VIDEO: Cosmin Nistor/ FOTO: Dumitru Angelescu

