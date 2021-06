Albert Oprea riscă eliminarea de la „Survivor România”. „Așa e cel mai corect”

Concurentul nu e surprins de nominalizările făcute de coechipierii săi și susține că în acest moment nu e în cea mai bună formă, mai ales după ce a suferit o accidentare gravă pe traseul „Survivor România”.

Cu toate acestea, el intenționează să continue lupta pentru supraviețuire din Republica Dominicană, iar voturile colegilor și accidentarea suferită pe traseu nu îl vor opri din drumul său.

„Mă așteptam, eu am spus că îmi place dreptatea, că sunt cu dreptatea și dreptatea e că eu meritam cu adevărat să fiu nominalizat. Nu am putut să-i ajut deloc pe colegii mei, nu am intrat deloc în ultimele zile și nu ar fi fost drept. M-am pus în locul lor și nu ar fi fost drept unul dintre ei pentru că așa e cel mai bine.”, a declarat acesta la Kanal D.

„Și din punct de vedere sportiv așa e cel mai corect, chiar dacă în ultima perioadă am adus puncte, dar să fim sinceri, ei sunt poate chiar un pic mai buni decât mine.

Asta nu mă împiedică, nici măcar această nominalizare sau accidentarea mea nu mă face să renunț. Îmi doresc foarte mult să merg mai departe și știu că așa va fi. Așteptăm următorul joc de imunitate ca să mă pot duela cu un Faimos”, a mai spus el.

Războinicii au câștigat meciul de recompensă de la „Survivor România”, dar au pierdut jocul de imunitate. Echipa albastră a reușit să întoarcă scorul de la 8-4, iar Andrei Dascălu a adus egalitatea la 9 și a trimis meciul în proba de ștafetă. Războinicii au pierdut la mustață în fața Faimoșilor și le-a lipsit o secundă să-și adjudece totemul de imunitate, scrie wowbiz.ro.

