Alex Dobrescu, care are o afacere cu haine în cartierul Floreasca din București, i-a primit pe reporteri în magazinul lui. Acolo a apărut și Diana, tânăra care îi e iubită acum. Ea are aproape 22 de ani, e studentă, dar și make-up artist.

„Ea se numește Diana, e de ajuns, nu? Ne cunoaștem de ceva vreme și de mai puțină vreme ne cunoaștem mai bine”, a spus fostul iubit al Cristinei Cioran.

Întrebată cum și în ce condiții s-au cunoscut, iubita lui Alex Dobrescu a mărturisit că acum o săptămână și-a întâlnit pentru prima dată partenerul. „Noi ne-am cunoscut acum o săptămână, prin prisma unor prieteni și asta a fost. Fac 22 de ani în curând, sunt studentă și make-up artist, cu asta mă ocup”.

„Ea își dorește să machieze cunoscuți, astfel încât să îi facă necunoscuți. A fost dragoste la prima vedere”, a completat el.

„Îmi place foarte mult creativitatea lui și faptul că vrea să facă ceva nou, ceva ce nu am mai văzut până acum, eu, cel puțin”, a mai spus tânăra.

Pe parcursul interviului, Alex Dobrescu a vorbit și despre Cristina Cioran, femeia cu care a avut o relație doi ani de zile și cu care are o fetiță, pe micuța Ema. Acum câteva săptămâni el spunea că vrea să se căsătorească cu fosta prezentatoare de televiziune.

„Poate e întorsătura care trebuie. Nu a fost să fie. Nu sunt niște cauze pertinente, pur și simplu am pus pe foaie, am discutat ceea ce am făcut în cei doi ani de zile, cum ar merge în următorii ani, și mai bine decât să ne căsătorim, să o luăm fiecare pe drumul lui.

Eu chiar am vrut să ne căsătorim, dar suntem în dimensiuni diferite. (…) Sper să fie fericită, eu o să o ajut și pe ea, și pe fiica mea, așa cum o ajut și pe fosta mea soție și pe fiul meu, încât să fim liniștiți și împăcați, să nu ne terorizăm cu mesaje”, a explicat el.

Întrebat dacă a fost vreodată violent cu Cristina Cioran sau dacă după despărțire își mai vede fetița, Alex Dobrescu a explicat: „Cu greu a rezistat alături de mine, dar probabil iubirea a făcut-o să suprime toate așa zisele greșeli ale mele. (…)

Nu, nu am fost violent, am fost superviolent, am adus flori în fiecare zi, acasă, cred că e o formă de violență extremă. Am văzut-o și pe fetiță, și pe videocall. Cioran e o mamă deosebită, o crește perfect”, a mai declarat el la „Xtra Night Show”.

La un moment dat, camera de filmat l-a surprins pe Alex Dobrescu sărutând-o pe Diana, noua iubită. Diferența de vârstă dintre ei e de 16 ani, el are 38 de ani.

