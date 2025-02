Dacă Darius Măcinic a plecat acasă în urma unui duel pe care l-a pierdut cu Francesca, nu în aceeași situația s-a aflat și Alex Furman. Din păcate pentru acesta din urmă, el nu a fost eliminat după o luptă, ci din motive medicale.

„Avem rezultatele analizelor pe care le-ai făcut. Acestea indică faptul că nu mai poți continua această competiție în aceste condiții. Ai nevoie de îngrijiri elaborate”, a spus prezentatorul Daniel Pavel în consiliul care a fost difuzat la PRO TV pe 19 februarie 2025.

„Mi se pare că viața e ca un film. S-a întâmplat ceva ce nu m-aș fi așteptat să se întâmple, dar mă bucur să vă revăd. Vreau să vă mulțumesc tuturor, pentru că ați făcut ca jungla să fie un loc în care mi-aș dori să mă pot întoarce”, a afirmat Alex Furman la Survivor România 2025, înainte să plece înapoi spre România.

La scurt timp după ce a fost eliminat din motive medicale din show-ul difuzat de PRO TV în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 21.30, Alex Furman a oferit o declarație pentru Libertatea, în cadrul căreia a adus în discuție și Universul.

Chiar dacă el și-ar fi dorit să rămână mai mult la Survivor România 2025, Alex Furman s-a văzut obligat să părăsească emisiunea, iar acest lucru l-a dezamăgit.

„Sunt puțin dezamăgit, pentru că nu mă așteptam ca drumul meu să fie atât de scurt și să se termine în felul acesta. Eram ferm convins că o să ajung departe, dar așa e viața, neașteptată! Am încredere în Univers că știe mai bine decât mine de ce trebuia să fie așa.

Am învățat ca data viitoare când fac ceva asemănător să nu mai dau chiar tot din mine, ci să fiu mai calculat. Din dorința mea de a da 100% am întrecut puțin limitele corpului meu. Pentru că, deși mintea mi-e puternică, un corp nemâncat, nedormit, înfrigurat și avariat nu e suficient. Per total a fost o experiență care mă face să mă simt norocos și mândru de viața pe care o am acasă. Și mă bucur extrem de mult că am reușit să trăiesc asta”, a spus Alex Furman în exclusivitate pentru Libertatea.

