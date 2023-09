Alex Velea și Antonia formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc, iar relația lor este un exemplu pentru mulți. Cântărețul își pune mereu logodnica pe primul lor și nu există moment în care să nu o laude.

Toată lumea așteaptă nunta dintre Alex Velea și Antonia, însă cei doi nu au planificat nimic încă, deși își doresc să își unească destinele și în fața lui Dumnezeu. Artista nu este la prima căsătorie, ea a avut o căsnicie cu Vicenzo Castellano, omul de afaceri cu care are o fetiță pe nume Maya. Nici Alex Velea nu se află la prima căsătorie. Cântărețul a fost căsătorit cu Ana și au divorțat în anul 2014.

Invitat la emisiunea Xtra Night Show, Alex Velea mărturisește că ar fi făcut nunta cu Antonia în această toamnă, însă nu au avut timp să se ocupe de organizarea evenimentului. Cei doi artiști au un programat foarte încărcat, astfel că le este foarte greu să se ocupe de nuntă. Chiar dacă nu au stabilit data în care vor spune DA, Alex Velea și Antonia și-au ales nașii.

„A fost perioada asta cu pandemia. Acum toamna asta ne doream iarăși să ne concentrăm pe treaba asta, nu am apucat să ne găsim o locație mișto. Nu știm nici pe cine o să invităm, știm doar cine or să fie nașii. (…) Lucian de la Global și Bianca. Suntem prieteni de-o viață, ei sunt și căsătoriți. Nu știu și cu lista asta, avem foarte mulți prieteni. Dacă ar fi să o facem așa intim. Am face-o noi cu părinții, cu nașii și cu încă două trei familii.

Mie mi-ar plăcea ca Antonia să fie foarte relaxată și fericită, să nu fie stresată”, a spus Alex Velea, potrivit spynews.ro.

„Mi-ar plăcea ca băieții mei să fie unși cu de toate, dar și să fie niște tipi culți, să empatizeze cu lumea”

Alex Velea a vorbit și despre băieții săi în emisiunea lui Dan Capatos. Cântărețul își dorește ca Akim și Dominic să fie educați și să nu le facă probleme pe viitor.

„Mi-ar plăcea să fie unși cu de toate, dar și să fie niște tipi culți, să empatizeze cu lumea, așa cum sunt și eu și mama lor. De multe ori, copiii de la care ai mari așteptări tind să dezamăgească pentru că intră în fel de fel de probleme. Noi vrem să nu îi răsfățăm, dar când tu ești mult plecat de acasă încerci să compensezi cu treaba asta și încep să nu mai aibă așa un sistem de referințe ancorat în realitate și ajung să facă prostii”, a spus Alex Velea.

Băieții Antoniei sunt deja atrași de partea artistică. Băieții iau lecții de actorie și își doresc să fie artiști precum părinții lor.

„Copiii fac lecții de actorie, sunt interesați și ei de treaba asta, acum vor să fie vloggeri, o combinație de vloggeri cu cântăreți. Le-am promis că o să le fac canale de YouTube. Noi am încercat cumva să nu îi expunem. Ți-e drag de copil, vrei să îl arăți, dar nu tot timpul”, a mai spus Alex Velea.

