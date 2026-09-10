Cine este Karim Chaker de la „Burlacii: Foc în Paradis”. A jucat baschet timp de 12 ani

Ce se întâmplă atunci când mai mulți oameni singuri ajung în același loc, într-un paradis exotic, își dau voie să se apropie unii de alții, dar știu că, pentru a rămâne în competiție, trebuie să construiască o conexiune reală? Răspunsul va fi aflat la „Burlacii: Foc în Paradis”, noul reality show de dating de la PRO TV care transformă căutarea iubirii într-un joc în care fiecare alegere poate schimba complet dinamica grupului.

Concurenții trebuie să se cunoască, să formeze conexiuni și să decidă cui își oferă încrederea, în timp ce noi apariții pot schimba în orice moment echilibrul creat. Iar trandafirul devine cheia rămânerii în competiție: cine nu primește unul riscă să plece acasă.

Printre cei care intră în această aventură și speră să pună mâna pe marele premiu în valoare de 50.000 de euro se află și Karim Chaker, în vârstă de 23 de ani, care este spontan, extrovertit și fără prea multe inhibiții. Fost sportiv de performanță, Karim Chaker a practicat baschet timp de 12 ani și spune despre el că este ambițios, empatic și vulcanic.