Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi, la B1TV, că zborul privat spre Mykonos în care s-au aflat un judecător al Curţii Constituţionale, mai mulţi politicieni şi oameni de afaceri „pare că arată ca o imagine care îţi poate reliefa ce înseamnă statul paralel”.

Ilie Bolojan a fost întrebat mai întâi despre ancheta comisiei de constituţionalitate de la Senat privind întâlnirea pe care a avut-o cu preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, apoi despre situaţia în care se află judecătorul CCR Cristian Deliorga care a fost într-un avion privat împreună cu oameni de afaceri şi politicieni.

„Sunt două lucruri total diferite. Gândiţi-vă, când ai o funcţie şi administrativă, cum este preşedinta Înaltei Curţi, cum este, preşedintele Parlamentului, de exemplu, ai şi responsabilităţi administrative, cauţi să le rezolvi. Şi această întâlnire, care a fost în biroul preşedintelui Senatului, a fost într-o instituţie publică. A fost într-o instituţie în care sunt camere de luat vederi. Sunt oameni care circulă. Deci n-a fost ceva la secret. Şi săptămâna viitoare, din aripa clădirii Parlamentului care este în administrarea Guvernului vom rezolva ca o parte din birourile pe care Guvernul le are acolo, în Parlament, să fie puse la dispoziţia Curţii, în aşa fel încât aspectele care ţin de funcţionarea în bună regulă a echipei pe care o are Curtea Constituţională să fie asigurate”, a susținut Ilie Bolojan.

El a adăugat că „toată aşa-zisa anchetă care este la Senat nu este decât o acţiune de tip politic, una de a genera subiecte care nu au niciun fel de legătură cu realitatea” și că aspectul legat de zborul cu avionul privat este un lucru de cu totul altă factură.

„E dreptul fiecăruia să zboare cu ce avioane doreşte şi în ce condiţii doreşte, dar dacă ar fi să fac două comentarii generale legate de zboruri, unul este legat de socialismul de caviar. Există oameni politici care nu sunt ambasadorii oamenilor necăjiţi, care nu ţin discursuri de genul acesta, e o categorie, dar sunt cei care ţin aceste discursuri şi este frapant. Este total lipsit de orice fel de credibilitate să ţii aceste discursuri, dar să foloseşti condiţii de la zboruri cu astfel de avioane, de la maşini, de la toate dotările pe care le ai, care să invalideze total teoria pe care o susţii”, a transmis premierul interimar.

Apoi a vorbit despre „statul paralel”: „Atunci când te uiţi într-o astfel de poză, fără să mă refer la o persoană sau alta, pentru că nu fac lucruri de genul acesta, dar pare că arată o imagine care îţi poate reliefa ce înseamnă statul paralel. Ştiţi, a fost o sintagmă care a apărut de mult timp - statul paralel - sistemul şi aşa mai departe. Înseamnă oameni care sunt în diferite funcţii ale statului, din partidele politice, din ministere, din instituţii, din justiţie, din servicii, dacă sunt, dar asta trebuie văzut în ce măsură sunt ofiţeri sau nu, sau au ieşit în rezervă, din zona de afaceri care are predilecţie cu instituţiile din stat, din zone de influenţă, care sunt în instituţii şi care folosesc aceste instituţii nu în scopul în care ele au fost create, ci în scopul de a crea reţele care la un moment dat pot să folosească aceste instituţii în scopuri de a lovi adversari, de a avantaja companii, de a rezolva probleme”, a conchis Ilie Bolojan.

Afirmațiile au venit după ce PressOne a scris că, în primele zile ale lunii iulie, două avioane private, plătite de CCIR, au decolat din România spre Nisa și Mykonos, având la bord invitați de seamă, printre care judecătorul Curții Constituționale a României (CCR), Cristian Deliorga, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, și omul de afaceri constănțean Florin Cârstocea.