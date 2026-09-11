Donald Trump declară că nu regretă războiul cu Iran: „Dacă ar trebui să o iau de la capăt, aș proceda exact la fel”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu are niciun regret în legătură cu declanșarea războiului împotriva Iranului, subliniind că ar adopta exact aceeași strategie dacă ar fi pus din nou în fața aceleiași decizii.

Întrebat de jurnalista Laura Ingraham de la postul american de televiziune Fox News dacă regretă decizia militară adoptată împotriva Teheranului, Trump a respins ferm această posibilitate, explicând că este convins de corectitudinea acțiunilor sale.

Președintele american a subliniat că obiectivul principal al intervenției a fost atins prin neutralizarea capacităților nucleare ale statului iranian.

Liderul american a arătat că nu este o persoană care să lase loc regretelor în activitatea politică și decizională. El a adăugat că, deși pot exista momente de analiză interioară, decizia finală a fost singura opțiune viabilă pentru securitatea internațională, oferind garanția că o astfel de intervenție a oprit Teheranul din drumul spre obținerea unei arme nucleare pe care ar fi fost dispus să o utilizeze.

În cadrul aceluiași interviu, Ingraham a avansat ipoteza că partidul republican ar fi avut o parcurs electoral mult mai simplu la alegerile de la jumătatea mandatului în absența unui conflict militar de o asemenea amploare. Trump a respins însă această interpretare, punctând că scenariile politice ipotetice nu pot fi verificate și că prioritățile de securitate națională prevalează.

Discuția a atins și un punct sensibil privind motivele pentru care Statele Unite nu au mers mai departe cu operațiunile militare până la o eliminare totală a adversarului.

Întrebat insistent pe această temă, președintele a lăsat să se înțeleagă că proximitatea alegerilor joacă un rol important în dozarea acțiunilor sale de politică externă, dorind să mențină un echilibru pe scena internațională.