Mai mulți morți și răniți într-un accident de autocar în Elveția

Un grav accident de autocar, soldat cu mai mulți morți și răniți, s-a produs joi după-amiază în cantonul Grisons, situat în estul Elveției, relatează Blick.ch, parte a trustului Ringier.

Un autocar turistic s-a răsturnat pe un drum de munte, între localitățile Zernez și Susch. Tragedia s-a produs mai exact în Valea Engadine, frecventată de turiști pentru peisajele sale alpine.

Contactată de Blick, poliția cantonală din Grisons a confirmat accidentul, declarând că „un autocar care transporta turiști a lovit un obstacol”. Mai multe persoane au murit, iar multe altele au fost rănite. Bilanțul exact al victimelor nu a fost prezentat deocamdată.

Potrivit sursei citate, cinci elicoptere și mai multe ambulanțe au fost trimise la fața locului pentru operațiunile de salvare.

Autocarul implicat în accident aparține tour-operatorului olandez Oad, care oferă excursii în toată Europa. „Suntem profund întristați de ceea ce s-a întâmplat. Este un accident teribil”, a declarat pentru ziarul Blick un purtător de cuvânt al ANVR, principala organizație a sectorului turistic olandez.

ANVR a precizat că autocarul transporta 48 de turiști și toți erau de naționalitate olandeză. Plecați luni din Olanda, turiștii se aflau într-o excursie de o zi în Elveția venind dinspre Austria. Agenția este în strânsă legătură cu tour-operatorul și încearcă în prezent să ajungă la familiile turiștilor care se aflau în autocar.