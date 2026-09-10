Mai mulți morți și răniți într-un accident de autocar în Elveția

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Un grav accident de autocar, soldat cu mai mulți morți și răniți, s-a produs joi după-amiază în cantonul Grisons, situat în estul Elveției, relatează Blick.ch, parte a trustului Ringier.
Un autocar turistic s-a răsturnat pe un drum de munte, între localitățile Zernez și Susch. Tragedia s-a produs mai exact în Valea Engadine, frecventată de turiști pentru peisajele sale alpine.
Contactată de Blick, poliția cantonală din Grisons a confirmat accidentul, declarând că „un autocar care transporta turiști a lovit un obstacol”. Mai multe persoane au murit, iar multe altele au fost rănite. Bilanțul exact al victimelor nu a fost prezentat deocamdată.
Potrivit sursei citate, cinci elicoptere și mai multe ambulanțe au fost trimise la fața locului pentru operațiunile de salvare.
Autocarul implicat în accident aparține tour-operatorului olandez Oad, care oferă excursii în toată Europa. „Suntem profund întristați de ceea ce s-a întâmplat. Este un accident teribil”, a declarat pentru ziarul Blick un purtător de cuvânt al ANVR, principala organizație a sectorului turistic olandez.
ANVR a precizat că autocarul transporta 48 de turiști și toți erau de naționalitate olandeză. Plecați luni din Olanda, turiștii se aflau într-o excursie de o zi în Elveția venind dinspre Austria. Agenția este în strânsă legătură cu tour-operatorul și încearcă în prezent să ajungă la familiile turiștilor care se aflau în autocar.
Zernez este poarta de acces către Parcul Național Elvețian, una dintre cele mai protejate zone din Alpi, care acoperă aproximativ 170 de kilometri pătrați și se mândrește cu peste 100 de kilometri de trasee de drumeție în Valea Engadine.