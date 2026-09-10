Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi, 10 septembrie, la B1TV, că Luca Niculescu, vehiculat pentru funcția de premier, este „un profesionst al diplomației”, pe care îl apreciază, iar în ceea ce îl privește a susținut că și-a golit biroul de la Guvern de patru luni.

Bolojan afirmă că „Luca Niculescu este un profesionist al diplomației române” și că „de 4 luni mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegii din Guvern”

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă președintele Nicușor Dan a discutat cu el despre varianta ca Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, să preia funcția de prim-ministru, și dacă PNL îl acceptă.

„Am discutat cu domnul președinte în aceste zile pentru că am avut și întâlniri instituționale, în cadrul CSAT, dar nu s-a discutat despre un nume de premier. Deci nu a fost avansat un astfel de nume. Domnul Luca Niculescu este un coleg de Guvern bun, secretar de stat la Externe, un diplomat care a gestionat aderarea României la OCDE, a făcut lucruri bune și îl consider un profesionst al diplomației române”, a răspuns Bolojan, evitând să spună ce va face PNL, partid pe care îl conduce, dacă Luca Niculescu va fi desemnat prim-ministru de către șeful statului.

Și a continuat: „De 4 luni mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegii din Guvern, le-am mulțumit pentru activitate. Le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc, deci nu se pune problema să mă agăț de scaun, să vreau să stau pe un post”.

El a precizat că discuțiile pentru formarea unui nou Executiv sunt importante, pentru că „această durată de provizorat s-a prelungit prea mult”.

Întrebat ce se va întâmpla dacă România nu va avea un Guvern nou în perioada imediat următoare, Ilie Bolojan a răspuns: „O prioritate este să avem un Guvern cu puteri depline care să rezolve această situație și să pregătească proiectul de buget, să adopte legislația în așa fel încât echilibrele financiare să fie păstrate și pentru anul următor”.

Bolojan spune că PNL vrea un guvern de tranziție, cu premier tehnocrat și miniștri tehnocrați și îi transmite un mesaj președintelui Dan

Șeful interimar al Executivului i-a transmis apoi un mesaj lui Nicușor Dan: „Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare în acest sens, în așa fel încât premierul desemnat să poate începe discuții cât se poate de serioase cu partidele”.

Întrebat dacă PNL și-a schimbat regulile interne cu privire la faptul că nu va vota un Guvern din care să facă parte PSD, Bolojan a replicat: „Eu și partidul pe care îl reprezint rămânem consecvenți la ce am declarat atât în primăvară, cât și în vară. Înainte de moțiunea de cenzură, am avertizat PSD că o astfel de moțiune va genera o criză și că, în condițiile în care nu respectă nicio înțelegere, nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD-ul, lucru care a rămas constant”.

Președintele PNL a mai explicat că soluția propusă la începutul verii rămâne valabilă, anume un guvern de tranziție, de armistițiu, dar cu „oameni competenți”. „Văd un Guvern tehnocrat, un premier care să se bazeze pe tehnocrați, pentru că altfel, un Guvern doar cu niște proxy tehnocrați, dar fără cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați. Înseamnă o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea”.

Cum a comentat Bolojan varianta alegerilor anticipate

Șeful interimar al Guvernului a mai precizat că „în perioada următoare vor fi discuții cât se poate de serioase” pentru a găsi un nou premier.

Iar în ceea ce privește posibilitatea alegerilor anticipate, Bolojan a spus că „nu sunt cea mai facilă soluție, dar sunt o realitate prevăzută de Constituție”.

„În condițiile în care nu se va ajunge sub nicio formă, ceea ce nu îmi doresc, să avem un Guvern, următoarea formulă prevăzută de Constituție, la un blocaj care nu se mai termină... Se îndeplinesc condițiile pentru a organiza alegeri anticipate. Dacă aceste condiții se vor îndeplini și președintele României va considera că asta este soluția de deblocare, noi nu vom sabota această formulă”, a conchis premierul interimar.

Cine este Luca Niculescu, varianta de premier pentru viitorul Guvern

Luca Niculescu are 55 de ani și a fost numit secretar de stat în MAE și Coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE în septembrie 2022. Recent, a fost propus ministru de Externe în Guvernul Eugen Tomac, însă acest lucru nu s-a concretizat pentru că Tomac nu a reușit să adune o majoritate și și-a depus mandatul.

Luca Niculescu a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității București în 1995 și are un master în Jurnalism European obținut în 1996 la Centrul Universitar pentru Jurnalism de la Strasbourg (1996).

În perioada 1992-2016, Luca Niculescu a fost ziarist. Printre altele, a fost redactor-șef al postului de radio RFI România și realizator de emisiuni la TVR, Money Channel și Digi24. De asemenea, a avut timp de cinci ani o rubrică săptămânală în ziarul Dilema Veche, dar a fost și corespondent permanent în România pentru presa franceză (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și ziarul Liberation).

Din 2016 și până în 2022, Luca Niculescu a fost ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra. El a reprezentat România în relațiile cu OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost și președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

Acum este coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE, care urmează să se finalizeze în acest an.

Patru luni fără guvern cu puteri depline. Cronologia crizei politice, după demiterea premierului Bolojan, de la „Guvern în termen rezonabil” până la „Siegfried Mureșan a dispărut”

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.

Foarte important, coaliția PSD-PNL, care s-a format în noiembrie 2021 cu girul fostului președinte Klaus Iohannis, s-a rupt în aprilie 2026, după 5 ani.

Cronologia evenimentelor după ce Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai

5 mai - Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”

- Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” 18 mai - Au început consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern

- Au început consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern 4 iunie - Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac premier

- Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac premier 14 iunie - Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea. Tabăra din Partidul Național Liberal apropiată de președintele partidului, Ilie Bolojan, l-a acuzat imediat pe șeful statului că vrea să rupă PNL, după ce l-a nominalizat pe prim-vicepreședintele Veștea fără să anunțe conducerea liberalilor și fără acceptul lor. „Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a spus atunci Bolojan

- Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea. Tabăra din Partidul Național Liberal apropiată de președintele partidului, Ilie Bolojan, l-a acuzat imediat pe șeful statului că vrea să rupă PNL, după ce l-a nominalizat pe prim-vicepreședintele Veștea fără să anunțe conducerea liberalilor și fără acceptul lor. „Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a spus atunci Bolojan 21 iunie - PNL decide la Congresul extraordinar că participarea membrilor partidului într-un Guvern cu PSD va genera excluderea lor şi au cerut demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu, considerați „puciști”

- PNL decide la Congresul extraordinar că participarea membrilor partidului într-un Guvern cu PSD va genera excluderea lor şi au cerut demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu, considerați „puciști” 22 iunie - Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de 233

- Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de 233 23 iunie - Nicușor Dan a început consultările oficiale cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Bolojan afirmase inițial că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD

- Nicușor Dan a început consultările oficiale cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Bolojan afirmase inițial că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD 25 iunie - Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”

- Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o” 26 iunie - șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. În acest context, Nicușor Dan l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce acesta a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, lucru nedovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”

- șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. În acest context, Nicușor Dan l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce acesta a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, lucru nedovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția” 20 august - Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că Alexandru Nazare nu este membru PNL, dar dacă dorește să devină premier în viitorul Guvern, numele său fiind tot mai vehiculat, trebuie să vină în partid, să spună acest lucru și să primească votul, ca să nu se repete situația lui Adrian Veștea, pentru că Nazare este ministru asumat de PNL

- Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că Alexandru Nazare nu este membru PNL, dar dacă dorește să devină premier în viitorul Guvern, numele său fiind tot mai vehiculat, trebuie să vină în partid, să spună acest lucru și să primească votul, ca să nu se repete situația lui Adrian Veștea, pentru că Nazare este ministru asumat de PNL 25 august - Ilie Bolojan nu a mai insistat cu varianta Siegfried Mureșan premier. „În funcție de discuțiile cu colegii, vom face o propunere”, a spus președintele PNL

- Ilie Bolojan nu a mai insistat cu varianta Siegfried Mureșan premier. „În funcție de discuțiile cu colegii, vom face o propunere”, a spus președintele PNL 28 august - Nicușor Dan a promulgat Legea ANI prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara. „Dacă nu riscam pierderea banilor din PNRR, retrimiteam proiectul în Parlament”, a explicat șeful statului. Fritz rămâne însă președinte USR

- Nicușor Dan a promulgat Legea ANI prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara. „Dacă nu riscam pierderea banilor din PNRR, retrimiteam proiectul în Parlament”, a explicat șeful statului. Fritz rămâne însă președinte USR 31 august - Kelemen Hunor i-a reproşat lui Siegfried Mureşan, propus premier de PNL-USR-UDMR, că „a dispărut” din spațiul public. „Am discutat și cu Bolojan”, a afirmat președintele UDMR.