Călătoria unui sârb spre capitala Germaniei s-a încheiat brusc chiar în punctul de control al pașapoartelor. Ajuns pe aeroportul Berlin Brandenburg, bărbatul spera la o trecere rapidă a frontierei, însă a avut parte de o surpriză neplăcută.

În loc să primească ștampila obișnuită de intrare pe teritoriul german, polițistul de frontieră i-a barat marcajul cu două linii și a scris alături, de mână, litera „C”, conform Blic, parte a trustului Ringier.

Ce înseamnă litera „C” pe pașaport

Procedura, deși pare una neobișnuită pentru un călător neavizat, reprezintă o practică standard aplicată de autoritățile din spațiul Schengen în momentul în care unei persoane îi este refuzat accesul. În cazurile în care poliția de frontieră decide întoarcerea unui cetățean străin din drum, ștampila de intrare de pe pașaport este anulată cu pixul, iar în dreapta ei se adaugă o literă din alfabet care indică motivul legal al interdicției.

În situația pasagerului oprit pe aeroportul din Berlin, litera „C” specifică absența unei vize valabile sau a unui permis de ședere în termen. Deși cetățenii din Serbia, la fel ca cei din alte țări din Balcanul de Vest, pot călători fără viză în spațiul Schengen, aceștia sunt obligați să respecte regula celor 90 de zile de ședere într-un interval de 180 de zile. Depășirea acestui termen atrage automat refuzul intrării și aplicarea marcajului respectiv.

Turistul sârb a fost nevoit să se întoarcă acasă după ce poliția de frontieră i-a scris litera „C” pe pașaport. Foto: Blic / rețele sociale. Libertatea

Explicația codului complet de litere

Sistemul european de control la frontieră utilizează un cod complet de litere pentru a clasifica motivele nepermiterii intrării. Astfel, litera A semnalează lipsa unui document de călătorie valabil, litera B indică prezentarea unui act falsificat, iar litera D desemnează existența unei vize modificate ilegal. Lipsa documentelor care să justifice scopul vizitei este marcată cu litera E, în timp ce depășirea perioadei legale de ședere de trei luni este identificată prin litera F.

De asemenea, polițiștii de frontieră marchează cu litera G situațiile în care călătorul nu dispune de mijloace financiare suficiente pentru întreținere. Litera H indică existența unei interdicții formale de intrare emise anterior pe numele persoanei, iar litera I este rezervată cazurilor în care persoana reprezintă o amenințare la adresa ordinii publice, sănătății sau securității naționale a statelor membre din spațiul Schengen.