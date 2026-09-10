Rebelii Houthi au cucerit un oraș-port de la Marea Roșie și amenință o nouă rută maritimă vitală

Rebelii proiranieni Houthi au cucerit joi orașul Mocha, situat pe țărmul Mării Roșii și în apropiere de Strâmtoarea strategică Bab el-Mandeb, relatează AFP.

Pentru a-i respinge, Arabia Saudită, un aliat al Guvernului din Yemen, a efectuat zeci de atacuri aeriene în ultimele 24 de ore, „folosind avioane de vânătoare F-15 și Typhoon”.

Rebelii Houthi vor să preia controlul asupra Strâmtorii Bab el-Mandeb

„Houthi avansează spre Strâmtoarea Bab el-Mandeb după ce au preluat controlul asupra orașului Mocha”, a declarat pentru AFP o sursă militară din cadrul forțelor guvernamentale.

Șeful Consiliului Prezidențial din Yemen a atras atenția că protejarea coastei yemenite este în interesul comunității internaționale.

Acest pasaj care leagă Asia de Europa prin Marea Roșie și Canalul Suez a câștigat importanță de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, odată cu blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran de cealaltă parte a peninsulei.

Martori de la fața locului au raportat că au văzut rebeli Houthi intrând în orașul-port Al Hudaydah, situat la 70 de kilometri nord de strâmtoare, scandând sloganuri împotriva Statelor Unite și Israelului, cei doi dușmani declarați ai regimului islamic de la Teheran.

Potrivit aceleiași surse militare, aceștia au ocupat și insula Zuqar, din sudul Mării Roșii, „după atacuri cu rachete și un asalt terestru cu bărci de luptă”.

Riscuri de blocare totală a traficului de mărfuri prin Marea Roșie

Rebelii Houthii controlau anterior o mare parte din nordul Yemenului, inclusiv capitala Sana'a, precum și principalul oraș portuar Al Hudaydah, situat la aproximativ 200 de kilometri nord de Mocha, dar nu dețineau nicio zonă cu vedere directă la Bab el-Mandeb.

Aceste forțe antiguvernamentale au perturbat traficul de la Marea Roșie în trecut, dar controlul zonelor de coastă din apropierea strâmtorii le-ar putea oferi o mai mare marjă de manevră și le-ar putea permite să „își crească presiunea maritimă”, notează Andreas Krieg, de la King's College London.

Prețurile petrolului cresc vertiginos

Yemenul a reintrat în război în iulie, după câțiva ani de calm relativ, atras de conflictul regional declanșat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

Ulterior, rebelii Houthi au anunțat o blocadă maritimă asupra Arabiei Saudite, principalul exportator mondial de țiței, pentru care strâmtoarea Bab el-Mandeb a devenit o rută de ocolire vitală de la închiderea Strâmtorii Ormuz. De atunci, au atacat petroliere și infrastructuri ale regatului, inclusiv o rafinărie.

Prețurile petrolului au crescut și mai mult joi odată cu ultimele evoluții ale conflictului din Orientul Mijlociu, barilul țițeiului Brent, referința internațională, scumpindu-se la peste 106 dolari - cel mai înalt nivel din luna mai.

Atmosferă „apocaliptică”

Într-un comunicat, Tarek Saleh, comandantul Forțelor Naționale de Rezistență, care controlau orașul Mocha și luptă alături de forțele guvernamentale, a declarat că și-a mutat centrul de comandă „într-o locație sigură”.

Soldații au plătit „un preț greu în ultimele zile”, a recunoscut el, referindu-se la o ofensivă Houthi „planificată și susținută de Iran”.

Avansul rebelilor asupra Mocha și a zonelor înconjurătoare a forțat mulți oameni să fugă spre Aden, principalul oraș din sud controlat de Guvernul din Yemen.

Părăsind Mocha în miez de noapte, Mohamed, în vârstă de 46 de ani, a descris pentru AFP o atmosferă „apocaliptică” în acest oraș-port istoric care a dat numele cafelei mocha.

Mujahid Tahami, care a plecat și el spre Aden, a declarat că unele familii au fost „jefuite de bande”.

Sute de combatanți uciși și zeci de mii de oameni strămutați

Aproximativ 20.000 de persoane s-au strămutat de la reluarea războiului din Yemen, în timp ce sute de combatanți de ambele părți au murit în lupte, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM).